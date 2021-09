Občan nachytal dopravní policisty, jak si v autě dávají šlofíka, jejich reakce je k nezaplacení před hodinou | Petr Miler

Zkazky o tom, že policisté s oblibou tráví část své služby tak, že se někde „zašijí” v autě a po pár koblihách si dopřejí i trochu zaslouženého odpočinku, zjevně nemusí být jen pověrami.

Máte-li zaměstnání, ve kterém se pozná, když nic neděláte, něco jako spánek na pracovišti nepřipadá v úvahu. Není možné dělat třeba u pásu v továrně na auta a dát si šlofíka - tak nějak by se poznalo, že tu či onu věc na vůz nikdo nepřidělává. Práce u policie ale nepatří mezi takové. Dá se v ní mnohdy jen čekat, až se něco stane, nebo si při plnění určitých úkolů tvářit, že se nic neděje. A když to stejně vidí parťák...

I proto se často mluví o tom, že se policisté rádi „zašívají”, zvláště při plnění služebních povinností v autě je to lákavé - stačí někde zastavit, položit sedačku a práce hned utíká lépe. Nevíme, jak moc policistů to dělá, žádná smysluplná statistika ani nemže existovat, jen pověry to ale rozhodně nejsou, jak ukazuje případ zaznamenaný v Rusku.

Tušíme, že kde kdo občas narazil na podezřele zaparkované policejní auto na podezřelém místě, většina lidí si ale netroufne s tím něco dělat. Buď mají optimisticky představu, že strážníci jsou v akci a třeba v zaparkovaném voze mezi řadovými garážemi vyhlížejí zloděje. A nebo se prostě bojí toho, že by se jakákoli konfrontace otočila proti nim. Ruský autor videa níže se ovšem nebál ani trochu.

Když narazil na služební Ladu Granta se dvěma dřímajícími policisty uvnitř, natočil si značku a dokonce zaťukal na sklo, aby dotyčné identifikoval. Jejich reakce je k nezaplacení - s čepicemi zataženými hluboko do čela jsou zjevně desorientovaní a malátní a na otázku občana: „Máte tu místo na spaní?” odpoví jeden z čerstvě probuzených: „Ne, v žádném případě!” To zajisté...

Může to vypadat jak scénka z nějakého sitcomu, ale je to realita, kterou můžete vidět na videu níže. O případu informuje agentura RIA Novosti, podle níž se stal ve městě Lipeck a tamní zastoupení ministerstva vnitra už potvrdilo, že případ vyšetřuje a k odpovědnosti požene samotné strážníky i jejich nadřízené. Ano, všichni jsme jenom lidé... Ale v práci se prostě nespí, v práci se pracuje.

V podobné služební Ladě Granta byli nachytáni ruští dopravní policisté, když se ve službě ve voze bez uzardění oddávali spánku. Jeden z Rusů to nechtěl nechat jen tak být, jeho „zákrok” můžete spatřit na videu níže. Ilustrační foto: AvtoVAZ

RIA Novosti

