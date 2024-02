Konkurent Octavie od Dacie už se rýsuje, Rumuni chtějí Škodou zanedbávané zákazníky získat se vší vážností včera | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Škodovka se nafoukla pýchou až do té míry, že řadě svých tradičních zákazníků najednou nemá co nabídnout. Dacia cítí příležitost a bude jednat, takhle by měl vypadat její soupeř pro Octavii zvaný zatím C-Neo.

Existují obchodní přístupy, které jsou „trendy” a z podstaty na zákazníky fungují pouze za určitých okolností. A pak jsou tu takové, které lze označit za nadčasové. Ani jim se sice nevyhýbají jisté výkyvy zájmu, racionálně nabízet maximum hodnoty za peníze se ale v jakémkoli období potká s představami podstatné části zákazníků. Přesně tímto směrem se vydala v 90. letech Škoda, což jí přineslo masivní úspěchy napříč světem. Nebudeme říkat, že dnes už to nedělá vůbec, postupně se ale od tohoto přístupu odvrací - nabízí stále dražší a spíše stylovější auta doufající v přízeň z iracionálních příčin. A pokud vsadí vše na elektromobilitu, na co nejlepší poměr hodnoty a ceny zanevře zcela.

Mohlo by nám to být fuk, kdyby tím ale žezlo vlády nad podstatnou částí trhu nedávala do rukou konkurence, která věčně spát nebude. Na tomto poli se vehementně profiluje hlavně Dacia, která také musela svou nabídku posunout podobným směrem, v podstatě ale končí v místech, která škodovka opustila. A protože je jí tam velmi dobře - je dnes nejžádanější značkou mezi soukromými kupci - hodlá na tomto místě zapustit kořeny jen víc.

Jak jsme vás informovali na přelomu roku, Dacia nakopnutá ohromujícím přijetím nového Dusteru hodlá kout železo, dokud je žhavé. A po dvou nových SUV chce přijít s dalšími dvěma rodinnými modely, z nichž jeden by prakticky zcela zkopíroval podstatu Škody Octavia - šlo by o přerostlý rodinný kompakt, dokonce liftback (a ve hře je i kombi) stojící na stejných základech jako Duster. Auto prozatím interně pojmenované C-Neo by s čistě spalovacím pohonem, obrovským vnitřním prostorem a relativně nízkou cenou mohlo být tím pravým ořechovým pro kohokoli, kdo při pohledu na víc jak 600tisícovou cenu oholené základní Octavie jen zvedá obočí.

Ilustrace kolegů z Auto Expressu níže ukazují, jak by C-Neo mohlo vypadat. Pochopitelně by přebral nejnovější designový jazyk Dacie a vsadil na nízký profil, jak v případě „neSUV” současný přístup Dacie velí. Šéf Dacie Denis Le Vot k tomu pro Auto Express řekl, firma „má v úmyslu uvést na trh jeden, možná dva další modely segmentu C. Byly by založeny na stejné platformě - CMF-B”, jak uvedl. A dodal: „Víc k tomu neřekne!” nakonec ale přece jen přihodil: „Máme spoustu technických možností, které můžeme nabídnout pro nové tvary karoserie,” když znovu vyzval zaklínadlo jménem CMF-B.

Pokud auto stane na této platformě, čekejme pod kapotou menší zážehové a mild-hybridní motory, ale to už jen opakujeme známé. Podívejte se na vizualizace možné „Dacie Octavia” níže a posuďte, jak by se vám zamlouvala. I kdyby ale vaše hodnocení moc pozitivní nebylo, tušíme, že s tou správnou cenou by to byl prodejní hit tak jako tak - konkurenci by ve svém segmentu nemělo prakticky žádnou, od Škody rozhodně ne.

Atraktivní nový Duster má dát za vznik několika novým Daciím, vizuálně i technicky. Konkurence pro Škodu Octavia a možná i Octavia Combi má patřit mezi ně, níže můžete vidět její možnou podobu. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Express

Petr Miler

