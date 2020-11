Kontroverzní obří ledvinky nových BMW si nakonec najdou cestu i do starších modelů před 3 hodinami | Petr Miler

Když už nic jiného, BMW je třeba přiznat, že jeho kontroverzní prvek dělá přesně to, co takové prvky dělat mají. A tak zatímco někteří přemýšlí, jak se jej zbavit, jiní hledají cestu, jak jej také mít.

Uběhly už více jak dva měsíce od chvíle, kdy BMW představilo nové generace modelů BMW M3 a M4, přesto se o nich stále mluví. A jistě se o nich ještě dlouho mluvit bude, nejspíše ale nikoli kvůli jejich ohromujícím výkonům. Středobodem debat bude nadále jejich kontroverzní design, zejména pak obrovské čelní ledvinky ve tvaru bobřích zubů.

Není pochyb o tom, že BMW tímto kontroverzním prvkem chtělo šokovat, a k vozu tak přilákat více pozornosti. Logickým následkem ovšem je, že rozděluje publikum na dva tábory a nic víc. Někteří jej nenávidí tak moc, že úpravci už teď řeší, jak ho eliminovat, současně ale jiné zjevně zaujal natolik, že už teď řeší, jak ho přidat dalším autům.

Svědčí o tom práce rumunské firmy KITT Tuning, která má už nyní hotový prototyp BMW řady 3 předchozí generace F30 s upravenými ledvinkami do této podoby. Podle nás je to bláznivé, zejména pak v kontextu s tím, že světla vozu počítají ještě s navazujícími ledvinkami, které najednou v těch místech chybí. Ale třeba se vám tento nápad bude i tak zamlouvat.

KITT Tuning na sociálních sítích tvrdí, že jde o jednorázovou záležitost a podobnou věc nehodlá prodávat. Ale nebyli bychom si tím tak jisti vzhledem k pozornosti, které se ji dostává - pár zájemců by se jistě našlo. A i kdyby Rumuni setrvali v tomto pohledu na věc, je zřejmé, že „bobří ledvinky” mají dost obdivovatelů na to, aby si do budoucna našly cestu i do starších modelů - s firmou KITT Tuning, nebo bez ní.

