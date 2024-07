Krádeže vnějších zpětných zrcátek drahých aut se někde staly tak četnými, že je majitelé začali chránit pomocí speciálních zámků před 5 hodinami | Petr Miler

Pohled, který se vám naskytne v bohatých čtvrtích některých měst, je opravdu pozoruhodný. Drahá auta mají na zrcátkách kevlarové pytle se zámky, aby se nestala obětí stále častějších krádeží právě tohoto dílu.

Pokud se vám někdy „podařilo” rozbít si vnější zpětné zrcátko auta třeba o zeď garáže nebo se tentýž díl stal obětí nepozornosti řidiče projíždějícího kolem vašeho vozu, jímž je něco modernějšího než Trabant 601, patrně víte, jak nepříjemná věc to je. Pochopitelně ztratíte výhled dozadu, záhy ale musíte zjednat nápravu. A ta může být velmi drahá.

Na Trabantu toho moc není, moderní vozy ale mají zrcátka, která jsou elektricky ovládaná, vyhřívaná, automaticky zatmavitelná, varují před vozy ve slepém úhlu a některé zahrnují i senzory, které dále pracují s elektronikou vozu. Náhrada takového zrcátka stojí snadno tisíce, na drahá auta klidně i o řád vyšší sumu. A pokud se vám nerozbije jen sklíčko, ale celé zrcátko i s plastovým krytem, který může být současně sklopný, obsahovat boční blinkr, je lakovaný v barvě karoserie... Tady se opravdu bavíme o tučných sumách, může jít snadno o desítky tisíc za nový kus.

Není tedy nakonec divu, že se z tohoto prvku stal už dávno předmět zájmu zlodějů. Taková zrcátka se rozbíjejí často a ráda a nikdo nechce platit výše zmíněné částky za nové díly, když použité mohou být k nerozeznání stejné, stoprocentně funkční, a přesto zůstat podstatně levnější. Je to v podstatě zákonitost, nevyhnutelný jev, někde se ale zjevně krádeže zrcátek staly tak četnými, že se jim majitelé začali bránit. Protože když se stanou obětí takové krádeže, jsou v úplně stejné situaci jako ti, který se zrcátko nedopatřením rozbije.

Následky jsou až bizarní, jak informují kolegové z Auto Weeku. Ti si všimli, že se v amsterdamské části Oud-Zuid, což je něco jako okolí Pařížské ulice v Praze, prostě velmi bohatá oblast, rozmohl takový nešvar. Lidé, kteří musí se svými drahými auty prestižních značek stát na ulici, si začali zrcátka balit do kevlarových pytlíků se zámky od firmy Prokelock. Svérázná věc od pohledu, ale zjevně funkční - zloděj sice dál může urazit celé zrcátko a odnést si ho i s pytlíkem, ale jen k jednoduchému a tichému vyloupnutí jeho skla se nedostane.

Považujeme to za velmi zoufalé řešení, však si představte, že pokaždé, když přicházíte k autu, strávíte minuty demontáží pytlů ze zrcátek, to bychom opravdu dělat nechtěli. Ale jsou-li krádeže opravdu časté, pak to chápeme - pořád lepší zmíněné než pak draze a složitě shánět náhradu.

Zrcátka drahých aut - ať už celá nebo jen skla z nich - se v Oud-Zuid v Amsterdamu stala tak populární kořistí zlodějů, že si je majitelé raději balí do „ochrany”, jak můžete vidět níže. Foto: Mercedes-Benz, Audi, BMW

Vroeger werd je autoradio gejat, tegenwoordig hebben dieven het op allerlei andere onderdelen voorzien. Buitenspiegels, bijvoorbeeld, en wie dat niet gelooft moet maar eens in Amsterdam Oud-Zuid gaan rondneuzen. https://t.co/5qe6AEayFY pic.twitter.com/PBLFJaRZjU — AutoWeek (@AutoWeek) July 26, 2024

Zdroj: Auto Week

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.