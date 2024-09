Lamborghini otevřelo své největší dealerství na světě, kupodivu nestojí nikde na Středním východě před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Už jsme si tak nějak zvykli, že nejméně skromná dealerství velmi drahých automobilových značek vznikají v Dubaji či okolí, Italové ale stále více pozornosti upínají k pro něj nadále největšímu americkému trhu. Proto je největší „prodejna” značky právě tam.

Američané milují velká auta, velké motory nebo velké čerpací stanice. Nemuselo by tedy být překvapivé, když v USA vznikne také světově největší showroom nějaké automobilky na světě, ale překvapivé to je. V případě velmi drahých značek si značky obvykle potrpí na hýčkání zámožné arabské, popř. čínské klientely. V případě Lamborghini se ale věci mají jinak, pro Italy je dlouhodobě jasným číslem jedna právě Amerika. A tak k tamní klientele přistupují s náležitou velkorysortí.

Patrné je to to na novém dealerství značky, které bylo čerstvě otevřeno v San Antoniu v Texasu a jehož podlahová plocha je 3 716 metrů čtverečních. To je pro představu 47násobek průměrného panelákového bytu 3+1. Garáží o rozměrech 3x5 metru byste pak dovnitř napěchovali hned 248. Jinými slovy, řeč je o ještě větším monstru, než jakým je třeba jedenáctimetrový Ford F-750 vedle maličkého Fiatu 500. Což zarazí o to víc, že nabídka čítá pouhé tři modely (Urus, Temerario, Revuelto) a která ročně prodá jen zhruba 10 tisíc aut. Pokud vás tedy aktuálně napadá, že Italové vyhazují těžce vydělané peníze do luftu, asi vám to nikdo nebude mít za zlé.

Nicméně Spojené státy pro značku skutečně jsou jasně nejdůležitějším trhem, loni tam skončily zhruba tři tisícovky z celkových 10 112 prodaných aut. Kromě toho je stále větší důraz kladen na zakázkovou divizi Ad Personam, která ze zákazníků klidně dokáže vytáhnout dvojnásobek základní pořizovací ceny či ještě větší částku. Musí však lidem co nejlépe vykreslit, jak působivě bude jejich vůz pyšnící se celou řadou doplňků vypadat. A to v malém showroomu dost dobře nejde.

Stejně tak začíná firemní kasu v nemalé míře plnit oficiální merchandising. I ten je pochopitelně třeba někde vystavit, a velké dealerství je pro to jako stvořené. Lamborghini se navíc rozhodlo do něj hned na úvod nalákat pomalu veškerou americkou klientelu, neboť právě San Antonio je jedním z prvních míst, kde je možné objednat poněkud rozpačité nové Temerario. Tento nástupce modelu Huracán byl přitom před pár týdny představen v kalifornském Monterey, což znovu potvrdilo důležitost amerického trhu.

Nový showroom je již čtvrtým alokovaným v Texasu, celkově pak má Lamborghini v USA padesátku oficiálních zastoupení. To na první pohled může rovněž působit jako plýtvání, jenže letošní vývoj hraje Italům jednoznačně do karet. Za první pololetí totiž globální prodeje vzrostly o 4,1 procenta, ve Státech pak skončilo 1 637 aut. I to je samozřejmě meziroční posun, další měsíce mohou být i díky novému zastoupení v San Antoniu ještě lepší.

Aktuálně tak už jen dodáme, že dosud největší dealerství značky se skutečně nacházelo v Dubaji. Se svými 1 700 metry čtverečními však rázem působí pomalu jako špeluňka. Přitom jde o zhruba stejnou plochu, jaká je spojena s průměrným dealerstvím mainstreamové automobilky. To na ni ovšem musí umístit násobně více modelů, přičemž samo může zvládat odlifrovat ekvivalent globálního odbytu celého Lamborghini. Jisté u toho ale nejsou takové marže jako u rozzuřeného býka.

Otevření nového největšího showroomu značky si nenechal ujít ani její šéf Stephan Winkelmann, bez kterého by Lambo nikdy nebylo tak úspěšné. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.