Max Verstappen byl při oslavě svých narozenin natočen v docela normálním rodinném Audi, které můžete mít i vy

Za svůj pořád docela krátký život si vydělal miliardy, takže si může koupit jakékoli auto, na které si ukáže. V tomto kontextu je volba sportovního kombíku Audi jako vozu pro každý den vlastně projevem skromnosti.

Je to možná největší fenomén Formule 1 od dob Ayrtona Senny. Pilotů, kteří byli schopni dostat ze svých aut vždy o něco víc, než se čekalo, bylo v tomto sportu od smrti brazilské ikony dost a dost, nejviditelněji Schumacher, Alonso, Vettel a Hamilton. Máme ale pocit, že Max Verstappen k tomu přidává ještě něco navíc. Že vyhrál loni a předloni má vzhledem k tomu, jakou měl techniku, relativně omezenou hodnotu, třebaže míra jeho dominance ukazuje, s jakou dokonalostí dokáže takové nadvlády využít. Ale ročníky 2021, kdy vyhrál se zřetelně horším autem právě na Hamiltonem, a ten letošní, kdy od Velké ceny Miami znovu nemá daleko nejlepší auto v poli, kolikrát neměl ani to druhé v pořadí, přesto ještě několikrát vyhrál a drží si dosud stejný náskok v šampionátu, jaký měl na jihu USA, jsou velmi výmluvné.

Připomenout je navíc třeba, že je mu teprve 27 let, a to od pondělí, kdy slavil narozeniny. Už v takovém věku je držitelem řady rekordů Formule 1, nakonec třeba Michael Schumacher vyhrál svůj první závod, když mu bylo jen o 4 roky méně. Právě při oslavě svých narozenin se ale Verstappen ukázal v Monaku v autě, ve kterém ho nejsme zvyklí vídat.

Jeho automobilový vkus jinak odpovídá bohatému nadšenci první kategorie, v garáži má mj. několik Ferrari včetně Monzy SP2, Porsche 911 včetně dvou verzí RS nebo Astonů Martin včetně výjimečné Valkyrie. Ale k čemu mu tahle auta jsou, když se „tahá” s přítelkyní Piquet a její dcerou Penelope? To chce něco rodinnějšího. U člověka, který si vydělal stovky milionů Eur, tedy miliardy korun, by nebylo od věci sázet na něco jako Rolls-Royce, Ferrari Purosangue nebo Lamborghini Urus, může si dovolit skutečně cokoli. Ale omyl, Verstappen sáhl po docela obyčejném Audi RS6.

Jasně, pro normálního smrtelníka je to auto snů, ale pro něj? Je to něco jako když si obyčejný člověk koupí „olítanou” Octavii I z bazaru, je to jeho optikou tuctové auto za drobné. Max tedy sáhl po limitované edici Legacy Edition od ABTu se 760 koňmi, takže úplně tuctové provedení to není, ale stejně. Kdybyste takové auto chtěli mít, hezké a málo jeté RS6 stejné generace stojí dnes mezi 2 a 2,5 miliony korun, to není nic nadpozemského. Dobrá volba? Posuďte sami, na videu níže ji uvidíte přímo ve Verstappenově provedení. A je to jeho auto, nic půjčeného, na to bychom sázeli - monacká registrace (tam už léta žije) a číslo 33 na registrační značce nebudou náhoda.

