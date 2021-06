Mechanik ukázal, jakou dynamiku dnes můžete mít na Autobahnu v ojetině za 150 tisíc před 10 hodinami | Petr Miler

A vlastně nejen tu, je to pořád pěkné, stylové a komfortní auto, přesto jeho ceny jako ojetiny padly takto nízko. Na německé dálnici to i na 250 km/h rozbalí jako nic.

Koupě ojetého auta místo nového má řadu potenciálních výhod, ale ruku na srdce - pro většinu z nás je to šance, jak se za peníze, které máme k dispozici, dostat k lepšímu vozu, než jaký bychom si mohli dovolit jako nový. V momentě, kdy půl milionu korun stojí i základní Škoda Octavia prakticky bez motoru a bez výbavy, je nový vůz docela velký luxus.

Samozřejmě, preference ojetého vozu má své nevýhody, ale kdo nehraje nevyhraje - je jedno, jestli máte rozpočet 100 tisíc, 1 milion nebo klidně 5 milionů, vždy si jako ojetinu můžete koupit víc. Dnes se podíváme na schopnosti auta, které by vás v bazaru hledat asi nenapadlo, ale možná je to chyba.

Člověk, který na Youtube provozuje kanál TopSpeedGermany a podle našich informací je to mechanik starající se o rozličná starší auta, ukazuje dynamiku právě takových na německé dálnici. Tentokrát se mu dostal do rukou Mercedes CLK 500 z roku 2003, tedy kompaktní kupé třícípé hvězdy známé třeba i z Kobry 11. Je to podle nás dodnes dobře vyhlížející auto z dob vzhledově nadčasových Mercedesů a jeho pětilitrový osmiválec pod kapotou? Ten snad nezestárne nikdy, tedy se správnou údržbou, pochopitelně.

Tohle konkrétní auto je ale fit a z jeho původních 306 koní musela zůstat „zdravá” valná většina. Německým dálničním provozem se tak proplétá s elegancí, komfortem i pěkným zvukem a snadno se dostane až k omezovači na 250 km/h. Takové auto přitom dnes koupíte ojeté klidně za 150 tisíc Kč a s každými dalšími utracenými 10 tisíci Kč navíc můžete pomýšlet na více a více. Podle nás zajímavá, naprostou většinou zájemců o cokoli ojetého ignorovaná volba. A podívejte se, co dovede...

Mercedes CLK z roku 2003 vypadá dodnes dobře, po faceliftu v roce 2005 ještě lépe. Ve verzi 500 s osmiválcem pod kapotou to pak dovede i docela rozjet, však se podívejte na video níže. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: TopSpeedGermany@Youtube

Petr Miler