Mercedes, který má přežít i konec světa, není mýtus. Po povodních vyjel celý od bláta ze zatopené garáže, jako by se nic nestalo

Přijde vám přehnané tvrdit, že tohle auto nepotřebuje ke svému chodu víc než skoro cokoli, co půjde spálit? Že si vystačí dokonce bez alternátoru i v těch nejvíc polních podmínkách, jaké si lze představit? Pak vězte, že to přehnané není. A tohle auto je důkaz.

Nevíme, jestli ježdění autem bude to, co bude zbytek lidstva po světové apokalypse jakéhokoli typu, která zničí život na zemi, jak ho známe, primárně zajímat. Bez možnosti nová auta vyrobit a ta stará smysluplně servisovat, bez možnosti těžit a vyrábět paliva, kterými je půjde „krmit”, se jakékoli větší vyhlídky na další ježdění zdají být nesmyslné, většina vozů bude tak maximálně chvíli dožívat. Tedy až na jeden, ten nezastaví skutečně nic.

Jde o Mercedes-Benz W123, dávného předchůdce dnešní třídy E, který byl současně tak robustní a jednoduchý, že pro zachování svého chodu potřebuje zejména ve své dieselové verzi 300D pouze cokoli, co půjde v nitru jeho motoru spálit. A to může být skutečně kdeco, jde o velmi nenáročný agregát. Dál už není třeba nic, jak jsme si kdysi ukazovali. Nepotřebujete nejen baterii, ale dokonce ani alternátor, auto si jen s fungujícím motorem rozběhnutým třeba roztlačením vystačí do posledního detailu jen s mechanikou. To je ohromující věc, která mu v kombinaci s onou robustností konstrukce zajišťuje téměř nekonečný život.

Pikantním způsobem to i bez „konce světa” potvrzuje auto na videu níže. Jde o W123 z roku 1978, který zůstal v garáži majitele i během ničivých povodní ve Valencii, které se odehrály letos koncem října. Auto v návaznosti na to stálo několik dnů v metrech vody a bláta, jak je nakonec patrné z jeho vzhledu. Vůz to ale nezničilo, majitel jej byl schopen hned po povodních vrátit do provozu s minimálním úsilím. „Jediné, co jsem udělat, bylo vyměnit baterii, vypustit vozu motoru a zkontrolovat oleje. Auto okamžitě nastartovalo,” řekl k věci majitel auta Ivan Felisi Rubio pro El Mundo poté, co jeho milovaný stroj vyjel celý od bláta ze zatopené garáže, jako by se vlastně nic nestalo.

A neodpustil si komentář, který z úst nadšenců uslyšíte stále častěji. „To byla pořád skutečná auta. Není to nic jako máme dnes, pánové,” nechal se slyšet španělský majitel. Auto musí dát ještě do pucu, řekli bychom vysušit a odbahnit, jinak si s ním ale plánuje další budoucnost. „Naštěstí jde o vůz, na který je pořád k dostání hodně náhradních dílů,” řekl dále majitel. Co dodat? Skutečně skoro nezničitelné auto, podívejte se na to sami.

Svého času luxusní limuzína vyšší střední třídy, dnes nezničitelný vůz. Také to je Mercedes W123. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: El Mundo

