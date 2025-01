Mercedes po fiasku čtyřválců skutečně vrací menším AMG motory V8, jejich zvuk vás ale rozpláče před 8 hodinami | Petr Miler

Nebudeme si stěžovat, je třeba ocenit, že se do Mercedesu navzdory mohutnému vnitřnímu odporu dříve chybujících manažerů vrací zdravý rozum a snaha znovu vyjít vstříc zákazníkům. Co za odvar zbylo z někdejšího hrdého projevu osmiválců, je ale opravdu k pláči.

Mercedes sice dlouho odmítal odpískat nahrazování osmiválců modelů AMG hybridními čtyřválci, i když ho tahle auta nekupuje téměř doslova nikdo, protože jde přece o „velmi, velmi progresivní” řešení. A „progresivní”, to je dnes modla. Nakonec mu ale nezbylo, než si přepočítat peníze ve vysychající firemní kase, a uznat svůj omyl.

Už chvíli se tak ví, že automobilka kapitulovala a vrátí se k osmiválcům, přičemž jako první s ním přijde nové kupé CLE. To má trochu podivný název, ze kterého není úplně jasné, o jaký vůz jde, ve zkratce se ale bude jednat o jediné menší dvoudvířko automobilky, které na základech aktuální třídy C vystaví vůz, který zaskočí za dosavadní Céčkové i Éčkové kupé. Také to mělo původně ve verzi AMG dostat čtyřválec s elektromotorem, ale nestane se to.

Osmiválcové provedení bylo aktuálně v několika exemplářích natočeno v akci na Severní smyčce Nürburgringu, což můžeme kvitovat, docela se ale vsadíme, že se budete chvílemi ptát, zda o auto s motorem V8 vůbec jde. Téměř totiž není slyšet, trochu typického zabublání zaregistrujeme jen při pomalém rozjedu z místa. Jinak je to vysavač, u kterého pomalu nemáte šanci poznat, jestli má elektrický nebo osmiválcový pohon, vychází to stejně - neslyšíte prakticky nic.

Uvnitř to snad bude jiná pohádka a buďme rádi aspoň za to, co z osmiválcového pohonu beztak zbude. Nemíníme si tedy stěžovat, přesto lze jen se slzami tryskajícími z očí sledovat třeba druhé přiložené video, které ukazuje o dvě generace starší model C 63 AMG Kombi, tedy auto stojící na ekvivalentu základů budoucího CLE 63, jak se prohání po jiných okruzích v roli Medical Caru ve Formuli 1. To je projev osmiválce, který nutí k pokývnutí hlavou, o vysavači nemůže být řeč. A to je video z roku 2012 - není to žádný automobilový pravěk.

Ale to víte, pokud EU nařizuje miliardu věcí, mj. nepřímo přeplňované motory, příměji asi milion filtrů a úplně nejpříměji maximální vnější hlučnost auta 68 dB už od příštího roku, z vašeho oblíbeného automobilového ogara zbude tahle pojízdná karikatura. Znovu, jsme rádi aspoň za ni, ale zkuste nám s vážnou tváří říct, že její zvukový projev není k smíchu či pláči. Zvažte vše níže sami, tam uvidíte a hlavně (ne)uslyšíte víc.

Současný Mercedes-AMG C63 S s motorem 2,0 turbo s elektromotorem snad bude jen jednou ze smutných mrtvých větví vývoje. Nové menší AMG s označením 63 dostane motor V8, svůj zvuk si ale za rámeček přesto nedá. Foto: Mercedes-Benz

Petr Miler

