Mercedes zveřejnil, kolik peněz riskuje svým koncem v Rusku, i pokuty EU jsou vedle toho legrace

Že odchod automobilek z Ruska může být velmi drahý, tušíme od první chvíle, kdy se k němu začalo schylovat. Teď ale máme konkrétnější představu. Ať už bude dobrovolný nebo nucený, půjde o vysoké desítky miliard.

Šéf VW se před pár dny rozpovídal o tom, jaké dopady bude mít válka na Ukrajině nejen na automobilky. Uvedl, že už dosavadní dění způsobí větší problémy než dva roky koronavirových omezení, čímž u některých vzbudil nevoli - prý tím znejišťuje politiky při zintenzivňování tlaku na Rusko. Je to možné, současně je ale třeba říci, že byl pravděpodobně jen upřímný. Pustit se do obchodní války s Ruskem bude pro západní, zejména pak evropské země velmi drahé a nebude možné to nepocítit.

Konkrétní dopady se vykreslují složitě, neboť problémy přijdou resp. mohou přijít z řady stran. A nikdo vlastně není schopen říci, jak přesně budou vypadat. Třeba ceny ropy vylétly nejvýše za mnoho let a benzinu či nafty dokonce rekordně vysoko, ale reálně se neděje prakticky nic, dodávky z Ruska proudí dál. To samé platí o plynu, palladiu, hliníku a dalších komoditách, které Rusko dál dodává a ceny rostou jen z obavy z další nedostupnosti. Co až se skutečně stanou nedostupnými?

To je jedna rovina, druhou je zastavení aktivit západních firem v Rusku, ať už sankcemi vynucené či dobrovolné. Zatím jsou tyto aktivity obvykle jen pozastavené, znovu šéf VW ale řekl, že pravděpodobnost, že je bude nutné zcela odepsat, je velmi vysoká. Kolik to bude stát? Na průběžně ušlých příjmech to bude kontinuální propad, odepsat by pak ale bylo nutné i tamní investice, které jsou též nemalé. Většina velkých automobilek má v Rusku své továrny a ty mohou být ve výsledku zabaveny.

Tušili jsme, že půjde o velké peníze, Mercedes ale nyní v oficiálních materiálech pro investory naznačil, kolik je ve hře. Firma otevřeně hovoří o „možném vyvlastnění aktiv ruských dceřiných společností”, které by ji způsobilo škody ve výši okolo 2 miliard Eur. Dále jde o závazky ruských „dceřinek” bankám ve výši 1 miliardy Eur, které se zdály irelevantními, automobilka za ně ale bankám „poskytla globální záruku”. Jinými slovy by musela odepsat 3 000 000 000 Eur - tři miliardy jen jedním tahem, v korunách je to přes 75 miliard.

To jsou neskutečné peníze spojené s aktivitami jen jedné, ruskou optikou relativně malé automobilky. Navíc jde o jednorázové škrtnutí, průběžné ztráty z ukončení aktivit budou jen narůstat. I mnohokrát skloňované likvidační pokuty EU za nadlimitní emise CO2 jsou vedle toho legrace. Mercedes loni prodal v Evropě 641 052 aut a kdyby stanovený emisní limit přesáhl o 5 g CO2 na každý prodaný vůz (což by bylo velmi mnoho, obvykle jde o mnohem méně), bude platit EU 7,6 miliardy Kč. Hodně peněz, bez ukončení aktivit v Rusku by ale mohl takové pokuty platit 10 let a dopadl by podobně. Obchodní válka s Ruskem nebude levná, opravdu ne.

Mercedes-Benz má svou továrnu v Moskvě, v zemi má i další aktivity. Pokud by o ně nadobro přišel, bude muset odepsal v přepočtu 75 miliard korun, to jsou obrovské peníze i na takovou firmu. Foto: Mercedes-Benz