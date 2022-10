Mladý jezdec osedlal přímo mistrovskou F1 Ayrtona Senny, majitelům jen vstávaly vlasy hrůzou před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

Historicky takto vzácné stroje v akci už nevídáme. A pokud na nějakou přece jen dojde, obvykle se jedná o vyhlídkové jízdy, kdy se starší pilot jen kochá. Nebo je některý z těch mladších rád, že stroj vůbec uřídí. Tohle je něco úplně jiného.

V roce 1988 představil McLaren nový monopost MP4/4 z pera legendárního Gordona Murrayho, který je právem považován za jeden z vůbec nejlepších strojů historie tohoto sportu. Během jedné sezóny čítající 16 závodů totiž skončil patnáctkrát na první příčce. Mimo to má na kontě také stejný počet pole positions a 10 nejrychlejších kol. Britský tým tak s přehledem získal Pohár konstruktérů, přičemž o jezdecký titul se prali pouze jeho jezdci, a to Alain Prost a Ayrton Senna. Druhý jmenovaný se nakonec stal poprvé mistrem světa, a to díky osmi výhrám v jednotlivých závodech. Pikantní je, že Prost byl tehdy lepší, za celou sezónu získal o 11 bodů víc, kontroverzní způsob započítávání pouze 11 nejlepších výsledků do celkového pořadí ale úředně přihrál první titul Sennovi.

V následujících dvou letech McLaren znovu dosáhl na příčky nejvyšší (jednou Prost, jednou Senna), nicméně tentokrát u toho byl už monopost MP4/5. Jeho skóre není už tak oslňující, z dvaatřiceti závodů vyhrál „pouhou“ polovinu. Hned deset připadlo na sezónu 1989, s následujícím rokem byla již spojena specifikace MP4/5B. Prosta pak nahradil Gerhard Berger, který s vozem ovšem nikdy nevyhrál. Senna nicméně získal šest zlatých trofejí a následně i druhý ze svých tří titulů.

Právě za volant jeho vítězného monopostu se nyní posadil Pato O'Ward, teprve 23letý Mexičan s irskými předky, který pro McLaren závodí v seriálu IndyCar. V tomto šampionátu loni skončil třetí, pro letošek se nicméně i přes takřka identický počet bodů musel spokojit se sedmou příčkou. To ovšem neznamená, že by šlo o špatného pilota. Právě naopak v útrobách MP4/5B O'Ward prokazuje svůj neskutečný um - na okruhu Laguna Seca rozjel historický skvost McLarenu na plné pecky způsobem, který nikdo nečekal.

Podobné vzpomínkové jízdy obvykle probíhají v mírném tempu, nakonec i proto, že přímo Sennův vítězný stroj má dnes obrovskou hodnotu. A když je řídí mladší pilot, má problémy už s manuálním řazením, které je dnešním soutěžním strojům cizí. O'Ward ale slavný monopost na okruhu rozjel naplno a majitelům vozu z McLarenu musely při pohledu na něj vstávat vlasy hrůzou. Odměnou jim ale bylo famózní představení, neboť O'Ward jede technicky dokonce čistěji než Senna. Zejména sekvenční skládání meziplynů při ostré deceleraci je ukázkové. Pusťte si historická videa se Sennou nebo Schumacherem a zjistíte, že ani tato esa se takto s řazením nemazala, obvykle použila jen jeden velký meziplyn při jednom velkém podřazení na cílový kvalt. Není na tom nic špatného, O'Wardova technika je ale o úroveň výše.

Záběry na jeho jízdu přímo z pilotovy helmy si můžeme skvěle vychutnat i díky působivému zvukovému doprovodu. Zatímco ještě v sezóně 1989 používal McLaren 1,5litrový přeplňovaný šestiválec, u monopostu MP4/5 již přesedlal na 3,5litrový atmosférický desetiválec. Tato pohonná jednotka produkovala 710 koní a točila 13 500 ot./min., což je v kombinaci s muší hmotností tehdejších F1 (500 kg) brutální výkon. A jak vám dokáže níže přiložené video, brutální je i jízda s ním.

Lze už jen dodat, že MP4/5B bylo následováno McLarenem MP4/6, který pro změnu vsadil na dvanáctiválcovou jednotku. Za volant pak znovu zamířili Senna a Berger, přičemž první zmíněný se v roce 1991 stal trojnásobným mistrem světa. Titul pak získal i tým, načež se MP4/6 stal vůbec posledním monopostem s manuální převodovkou, jenž opanoval šampionát.

MP4/5B získal v roce 1990 šest výher, přičemž všechny si připsal Ayrton Senna. Právě jeho vůz si nyní na okruhu Laguna Seca vyzkoušel Pato O'Ward a předvedl fantastickou jízdu. Foto: McLaren

Zdroj: Marshall Pruett@YouTube

Petr Prokopec

