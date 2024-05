Moderní Ferrari ukázalo svou maximální rychlost v běžném provozu, ani 350 km/h neznamenalo konec před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Byly časy, kdy Ferrari usilovalo o to stavět auto s vůbec nejvyšší maximální rychlostí na celém světě, v posledních letech ale maximálku svých novinek vůbec neuvádí. O to zajímavější je vidět model 296 GTB vládnout Autobahnu.

Každá značka přistupuje k uváděným technickým parametrům svých novinek trochu jinak. Některé prezentují údaje dosažené za optimálních podmínek v ideálním prostředí, neboť potřebují okouzlit davy, zatímco u jiných jsou uváděná data spíše podhodnocená a zaznamenávána jsou buď za obvyklých nebo dokonce horších než obvyklých podmínek. Pro daného výrobce jsou totiž vizitkou, za kterou si musí stát. Je tedy zapotřebí, aby třeba udávané akcelerace zákazník s autem reálně dosáhl, i když kdykoli a kdekoli to jistě nebude. K optimálnímu času tak mohou být přičteny nějaké desetinky, neboť pokud se dostanete pod oficiální metu, bude to přinášet pozitivní body.

Pak je tu ovšem Ferrari, které si s technickými parametry nikdy hlavu příliš nelámalo a obvykle prezentovalo až fantaskní čísla. Vzpomeňme třeba model F40, který měl jako první na světě dosáhnout rychlosti 200 mph, tedy 322 km/h, této mety ale z nezávislých magazínů svého času nedosáhl nikdo. Později se Ferrari z tohoto klání stáhlo a možná i proto u svých novinek uvádí maximální rychlost jen formulkou „přes X km/h”, přičemž ono X obvykle není zase tak vysoké, aby to naznačovalo reálné možnosti vozu vzhledem k jeho výkonu. Ke konkrétnímu údaji se tedy musíte dobrat sami, v rámci legálních možností třeba na německém Autobahnu, kde rychlost není nikterak omezena. Právě tam nedávno vyrazili lidé z nizozemského AutoTopNL, kteří protáhli Ferrari 296 GTB. Tedy plug-in hybrid s udávaným maximem „přes 330 km/h”.

Kupé z italské Modeny se ale relativně dostalo dostalo za hranici 350 km/h, tachometrově až na 352 km/h, přičemž zjevně by i pokračovalo dál, provoz na silnici už ovšem řidiči neumožnil tlačit plynový pedál k podlaze. Je to pozoruhodný výsledek, neboť na rozdíl od většiny sourozenců nepoužívá 296 Berlinetta ani osmiválec, ani dvanáctiválec. Místo toho zadní kola roztáčí třílitrový šestiválec, jemuž dvojice turbodmychadel dopomáhá k výkonu 663 koní. Kromě něj je tu ovšem ještě elektromotor, jenž disponuje dalšími 167 koňmi.

Celá soustava tedy nakonec nabízí 830 koní, jež si musí poradit s 1 470 kilogramy. To je nicméně suchá hmotnost, s řidičem a veškerými náplněmi jsme tedy na zhruba 1,6 tuny. Plug-in hybridní Ferrari tedy zrovna do klubu muších vah nepatří. Zrovna to ale na maximálku nemá vliv, ani akcelerace ale není ani trochu marná, podívejte se na to sami.

Dle oficiálních údajů se plug-in hybridní Berlinetta má zvládnout rozjet na „víc než 330 km/h”. Reálně byste s 830koňovým kupé mohli dosáhnout mety možná i o 30 km/h vyšší, naznačují to aspoň záběry níže. Foto: Ferrari

Zdroj: AutoTopNL@YouTube

Petr Prokopec

