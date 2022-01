Možná poslední záchvěv řidičských aut z Francie ukázal, co dovede v novém, na svůj výkon jede skvěle před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alpine

Ačkoli čerstvě prošel menší modernizací, už teď má od výrobce podepsaný ortel. Co na tom, že tak, jak je, oslovuje ty správné zákazníky. Co na tom, že svým pojetím zaplňuje prázdné místo na trhu. Alpine A110 není elektrický, a tak musí udělat cestu jiným.

Trvalo věky, než jsme se jej dočkali a už se s ním můžeme pomalu loučit. Již v roce 2008 se začalo mluvit o tom, že Renault oživí značky Alpine, v roce 2012 to pak skutečně udělal a ukázal první koncept novodobého Alpine A110. Museli jsme si ale počkat další čtyři roky na chvíli, než Francouzi přišli s předprodukční podobou tohoto auta a teprve v roce 2017 plně odhalili sériové provedení. Nyní se píše rok 2022 a A110 si může pomalu znovu balit fidlátka.

Psali jsme o víkendu, že Renault hodlá i z této značky udělat výrobce čistě elektrických aut, primárně SUV, což podle nás nedává vůbec žádný smysl. A110 resp. A110 S je svém současném provedení skutečně řidičským autem, které nikdy nebude fungovat dnešním způsobem s elektrickým pohonem a adekvátní baterkou. Sám elektrický pohon problém není, ale tento vůz se dnes vyznačuje hmotností okolo 1 100 kg, což je s těžkým akumulátorem neopakovatelné. Současně je dělaný na ostré ježdění, které nutně během chvíle vyčerpá jeho kapacitu.

Na trhu dnes není elektrické auto, se kterým by šlo opravdu ostře více než desítky kilometrů a je pošetilé se domnívat, že elektrický Alpine na tom bude jinak. A opravdu si nedovedeme představit, jak bychom se bavili s vozem, se kterým si třeba 20 minut sjedete a pak jej budete klidně hodiny dobíjet. To přece nedává smysl, technika elektrických aut jednoduše není tak daleko, aby podobné využití vozu smysluplně zajistila. Proč za těchto podmínek Renault neudrží Alpine v prodeji v jeho současné podobě - neboť při jeho aktuálních prodejích je to i s ohledem na požadavky EU stejně úplně jedno - nám uniká.

Na videu níže si tedy můžete prohlédnout v akci dost možná poslední záchvěv skutečně řidičských aut z Francie, neboť ani další tamní značky jiným směrem nemíří. Středem pozornosti je modernizovaný Alpine A110 S doplněný o tzv. Aero Kit, který disponuje výkonem až 300 koní a točivým momentem nejvýše 340 Nm. Z 0 na 100 km/h má akcelerovat za 4,5 sekundy a rozjet se až na 275 km/h, což jsou dost solidní hodnoty na vůz s motorem 1,8 turbo. Ale v praxi nemá problém je zopakovat, i když více jak 200 km/h se nedočkáme. Na této rychlosti je auto ovšem dřív, než řeknete Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé - tak si nyní říká továrna, kde se A 110 pořád ještě vyrábí.

Modernizovaný Alpine A 110 S s tzv. Aero Kitem je opravdu rychlé auto, jak můžete vidět níže. Škoda, že má za nějaké tři roky skončit bez šance, že by na něj navázalo cokoli fakticky srovnatelného. Foto: Alpine

Zdroj: Motorsport Magazine@Youtube

Petr Miler

