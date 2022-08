Nadšenci rozřezali kolo z Bugatti v ceně 870 tisíc Kč a ukázali, co skrývá uvnitř před 5 hodinami | Petr Prokopec

Kola s pneumatikami pro první nové Bugatti tohoto milénia se proslavila už kvůli tomu, na kolik přijdou, neboť za pár přezutí dáte snadno tolik, jako u jiných značek zaplatíte za celý supersport. Čím jsou tedy disky a pneumatiky Veyronu tak zvláštní? Podívejte se.

Svět Bugatti byl dlouho tím, do kterého běžní smrtelníci nemohli ani nahlédnout. Doslova pár zákazníků z celého světa, kteří si za desítky milionů korun koupili Veyron, toho času nejrychlejší vůz planety, neměli dlouho potřebu ventilovat své zkušenosti s života s ním s jinými. Až v polovině minulé dekády prolomil hranici mlčení jeden z amerických majitelů, který se svěřil s náklady na provoz tohoto vozu. A mnohým se podlamovala kolena.

Výměna oleje za 0,5 milionu nebo náklady na přezouvání bezmála 3 miliony korun na pouhých 12 tisíc ujetých km braly dech. Zejména ceny pneumatik a disků kol byly pro normálního smrtelníka prakticky nepochopitelné, od té doby jsme si ale na tyto sumy tak trochu zvykli. A nyní se můžeme i podívat, co je na těchto věcech vlastně tak zvláštního.

Nám už známí nadšenci z kanálu Waterjet Channel totiž dostali do rukou pneumatiku Michelin určenou pro Veyron, stejně jako na disk, na kterém byla obuta. A v souladu s jejich obvyklými postupy je nenapadlo nic lepšího, než ji rozřezat a podívat se, co skrývá ve svém nitru. Něco takového zní jako velmi drahá zábava, neboť současnými cenami přijde jeden ráfek na 25 tisíc dolarů (cca 621 tisíc Kč) a pneumatika na dalších 10 tisíc USD (249 tisíc Kč). To je brutálních 870 tisíc za jedno jediné obuté kolo, během pár minut by tak youtubeři odepsali částku, za kterou lze pořídit i celé Audi A3 s lepší výbavou a silnějším motorem.

Jak ale jistě tušíte, s novým diskem experiment neprovedli. Pneumatika byla vyrobena již v roce 2016 a dle Bugatti nicméně musí být obutí měněno každých pět let bez ohledu na nájezd. Při každém přezutí je navíc třeba zkontrolovat rentgenem ráfky, zda v nich není i sebemenší prasklinka. Pneumatiky se navíc na kola lepí, aby tak bylo zajištěno, že z nich skutečně při vysokých rychlostech neunikne žádný tlak. Z toho důvodu je ovšem třeba ráfky vyráběné společností OZ Racing po dvou přezutích vyměnit za nové.

Jde tedy o už vyřazený a na autě znovu nepoužitelný materiál, který ovšem pořád ukazuje unikátní řešení obutí pro Veyron. A vysvětluje také, proč jsme nikdy nebyli svědky nehod tohoto vozu v důsledku selhání techniky. Ta je evidentně předimenzovaná, což je patrné i na obutí. Zaujmou už samotné konstrukce ráfku a pneumatik, patrný je ale také vnitřní prstenec, který dovoluje v jízdě pokračovat i po proražení, jakkoliv jen menší rychlostí. I to zabraňuje nepříjemnostem, pokud se něco zejména ve vysoké rychlosti nepodaří. Podívejte se na to ale sami níže, je to dosud unikátní příležitost vidět disk a pneumatiku Veyronu takto zevnitř.

Provozovat Bugatti Veyron je z dlouhodobého hlediska nákladnější než jeho pořízení, a to zejména kvůli pneumatikám a ráfkům, které je třeba měnit jak na běžícím pásu, i když s autem ani nejezdíte. Co se skrývá v jejich nitru? Podívejte se na to na videu níže. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: Waterjet Channel@YouTube

Petr Prokopec

