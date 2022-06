Nehoda v pouhých 16 km/h dobře ukazuje, co pravdy je na tolik omílané bezpečnosti SUV před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lexus

Mezi důvody, pro které si lidé kupují SUV místo aut jiných koncepcí, bývá bezpečnost jedním z těch nejvíce omílaných. Dává to smysl, vyšší stavba a větší hmotnost mohou při některých nehodách přijít vhod. Při jiných se ale snadno starají o pravý opak.

O SUV se mluví jako o velmi bezpečných autech. Jsou větší a těžší než ostatní automobily a je z nich lépe vidět. Jenže to platí jen do chvíle, kdy jezdí většina lidí malými kompakty. S rostoucími prodeji SUV jich ale také přibývá na silnicích a hmotnostní i výšková výhoda mizí. Navíc si mnozí lidé neuvědomují, že lepší je žádnou nehodu vůbec absolvovat, než se zabývat jejími následky pro posádku.

A to je právě ono. Sportovně užitkové automobily se totiž velmi snadno potýkají s problémy, které v ostatních autech nezažijete, nebo alespoň ne tak snadno. Stačí, aby externí faktor rozhodil rovnováhu jedoucího SUV, a vyšší těžiště udělá své. SUV se snadno otočí na bok nebo rovnou i na střechu, což má za následek přinejmenším totálně zničené auto, ne-li i následky na zdraví posádky.

Příkladem za všechny budiž situace na videu níže. Zachycuje ne zcela jasně identifikovatelné SUV Lexusu, podle všeho jednu ze starších verzí modelu RX. To pořád není až tak velké SUV, je to na poměry této třídy relativně nízký vůz, přesto jej jiné stojící auto při naprosto banálním kontaktu totálně rozhodilo a obrátilo jej na bok. „Dobře” mířený zásah na pravé zadní kolo v údajně pouhých 16 km/h v těžkou nehodu a nejspíše totální škodu pro řidiče, který si o chvíli dříve musel přijít jako nedotknutelný král bezpečnosti. Ani jej nevidíme se z auta dostat, přitom v konvenčním vozem by výsledkem stěží bylo něco jiného než ťukanec, kdy by řidič vystoupil stejně jako by zrovna zaparkoval.

Tento jev nepopisujeme poprvé, je to opakování nemilého faktu. Problémem SUV je vyšší těžiště, které za jízdy dokáže maskovat dobře udělaný podvozek, při nehodě ale fyziku neošálí. Horší odolnost proti převrácení bývá ignorována nejen příznivci této kategorie vozidel. O pseudoterénní auta do města je pořád velký zájem, proto je potřeba občas připomenout existující nebezpečí - poslat sebemodernější SUV na bok nebo střechu vážně není složité.

SUV Lexus (nejspíše RX) při nehodě s jiným stojícím esúvéčkem Yaris ukázal největší bezpečnostní problém SUV. K převrácení jsou tyto vozy náchylné mnohem více než konvenční auta. Ilustrační foto: Lexus

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

