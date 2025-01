Nejasnosti okolo videa shořelé sbírky krásných Porsche ukazují, jak tenká je v roce 2025 hranice mezi fikcí a realitou před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Slova o tom, že někdo dokáže vytvořit vizi čehokoli, co je schopna pojmout naše fantazie, jsou aktuálně až nebezpečně blízko pravdě. Vidíme a chápeme, co se nám někdo snaží ukázat, je ale obtížné jednoznačně říci, zda se to reálně stalo.

„Photo or didn't happen,” říkali jsme kdysi v žertu s kolegy v reakci na vyprávění příběhů, které se nezdály být uvěřitelné. Česky něco v stylu: „Ukaž fotku, nebo se to prostě nestalo,” bylo ještě přednedávnem zažitým oprávněným požadavkem na předložení důkazu popisovaného, které bylo těžké zpochybnit. Jistě, podvrhy a retuše existovaly vždy, bylo ale složité je vyrobit a nebylo zase tak komplikované je rozeznat.

Co z toho zbylo dnes? Prakticky nic. Ani moderní počítačové algoritmy nejsou všemocné, dokážou ale - slovy znělky jednoho slavného seriálu - s pomocí všeho, co se dá poskládat z existujících záběrů na internetu a známých úprav, vytvořit vizi téměř čehokoli, co je schopna pojmout naše fantazie. A to nejen staticky, ale i dynamicky. Pokud budete chtít udělat video s Petrem Pavlem, kterak líbá ruku Donaldu Trumpovi se slovy, že je to překrásná lidská bytost, půjde ho udělat v řádu minut. A během desítek minut ho vyladíte do podoby, kterou autenticitou nerozeznáte od Pavlova novoročního projevu.

Podobnou satiru prokoukne každý, kdo se trochu zajímá o svět kolem sebe. Ale pokud se někdo něco pokouší takto sdělit se vší vážností, snadno se ocitneme v koncích. Připomíná to případ, který obšírně probírají kolegové z Carscoops. Internetem se totiž tento týden začalo mocně šířit smutné video s údajnými následky požáru sbírky krásných Porsche, která měla vypuknout v garáži jednoho sběratele z východního pobřeží USA, tedy nikoli v souvislosti s živelnými požáry na opačném konci Ameriky.

Je to smutná podívaná, vidíme padlé, dnes velmi ceněné Porsche 911 930 Turbo, původní 911 Targa nebo i poničený Mercedes SL generace R230. A spousta věcí vypadá věrohodně - kulisy sedí na východní pobřeží, auta vypadají jako ta, který stejný autor dříve nafotil v podobném prostředí celá, samotný shořelý prostor též nedává mnoho prostoru k pochybnostem, třebaže narážky na neshořelé pneumatiky některých aut jsou relevantní. Ale i to už jsme viděli na vlastní oči. Takže se to takhle stalo?

S tím bychom brzdili a nezapomněli ještě na jiné hlavně americké úsloví: „Too good to be true.” Video je až moc kvalitní na to, aby bylo skutečné, technicky rozhodně. Kdyby někdo takhle přišel k ohořelému domu, patrně scenérii „vezme” mobilem z ruky. Už hloubka použité clony svědčí o případném použití docela jiné techniky, jemnost záběrů je skoro dokonalá a jejich neroztřesenost svědčí o použití stativu, tohle neuděláte z ruky a ani to nestabilizujete elektronicky. Jsme přesvědčeni, že je to fikce, „fejk” stvořený na základě reálných kulis, prostě tomu nevěříme. Vyrazíte k ohořelému domu se špičkovou televizní technikou a pak z toho uděláte krátké video pro nevýznamné kanály na sociálních sítích? Nezdá se to pravděpodobné.

Ruku do ohně bychom ale nedali za nic, je pořád možné, že se to skutečně stalo. Takhle tenká je dnes hranice mezi skutečností a fikcí - vidět něco na vlastní oči je pořád hodnotné, ale vidět něco na fotkách nebo videu? Neznamená to už prakticky nic. Bohužel, bohudík? Vyberte si sami...

Dnes velmi ceněné původní Porsche 911 Turbo generace 930 mělo být jednou z obětí krutého požáru, který se měl odehrát na východě USA. Nevěříme tomu, že se stal, ale jisti si vážně nejsme. Ilustrační foto: Porsche

Zdroje: Carscoops, Reddit, braden__._@Instagram/

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.