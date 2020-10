Nejluxusnější SUV světa se ukázalo v akci v místech, kam jej z majitelů vezme málokdo před 5 hodinami | Petr Prokopec

Takto luxusní a drahé auto vypadá v podobných podmínkách mimořádně nepatřičně, ve skutečnosti se ale vlastně jen vrátilo tam, odkud vzešlo.

Ve chvíli, kdy přijde řeč na Rolls-Royce, si většina lidí ihned vybaví svět naprostého luxusu. Tedy společenskou smetánku ověnčenou drahými róbami a ještě dražšími šperky, stejně jako třeba honosné restaurace či operní árie. Jen málokdo by ale britské stroje zasadil do písečných dun, a to i za předpokladu, že se mluví o SUV Cullinan. Nicméně předsudky jsou zde od toho, aby mohlo dojít k jejich odbourávání, a proto vůz britské automobilky vyrazil na focení do dubajské pouště.

Hned na úvod je přitom třeba říci, že jakkoliv za publikací přiložených materiálů stojí přímo Rolls-Royce, černý exemplář již automobilce nepatří. Místo toho si písečné hrátky před kamerou užil již jeho majitel, který se rozhodlo napomoci propagovat motto tohoto modelu, pro který víceméně žádné místo není nedosažitelné. I z toho důvodu ostatně značka nic neopomenula během vývoje a prototypy právě dubajskými písečnými dunami protahovala. Cullinan se tak vlastně jen vrátil zpátky domů.

Snad více než neobvyklé prostředí nás ale na videu zaujala soška Spirit of Ecstasy. Ta je totiž evidentně z průhledného polykarbonátu a tedy podsvícená. Nicméně zrovna prodej této varianty automobilka zrušila, jelikož neodpovídala evropské legislativě. Něco takového ale zákazníky z Arabského poloostrova zajímat nemusí, a tak si ji na rozdíl od Evropanů zjevně mohou dopřát i nadále.

Ale to berte jen jako takový malý postřeh, zajímavější je pohled na zbytek vozu a jeho boj s písečnými dunami. Zvládá to opravdu s velkou noblesou, nejspíše s takovou, s jakou pohyb podobným prostředím žádným vůz před ním nezvládl. Přesto nečekejme, že bychom podobné výjevy vídali často, naprostá většina majitelů bude Cullinan používat zkraje popsaným způsobem.

Přítomnost Rolls-Royce Cullinan v pouštních dunách je zarážející, je ale třeba dodat, že v píscích Dubaje bylo SUV také vyvíjeno, a tak se zde cítí, jako doma. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Rolls-Royce

Petr Prokopec