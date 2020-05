Někteří majitelé Tesel se ze svých vozů pokouší na oko dělat BMW nebo Audi před 4 hodinami | Petr Miler

Tesla se tváří jako prestižní automobilka, po nějakých 10 letech na trhu s čímkoli kloudným ale její image stěží dosahuje té, kterou se mohou pochlubit německé prémiovky. A tak se někteří majitelé pokouší připodobnit své vozy právě jim.

Tesla se za dobu své existence stala čímsi jako kultem, a tak nelze říci, že by lidé kupující její auta nebyli hrdí na to, co mají - spíše jsou někdy hrdí až příliš. Zejména v případě Modelu S to platilo téměř bezezbytku, s dostupnějším Modelem 3 se ale Tesly dostaly do rukou také těm, kteří nemají stylizovaným T potisknuté i spodní prádlo. Takoví si koupili tento vůz třeba jen proto, že jim přišel mezi elektromobily jako jeden z mála použitelný a díky dotacím jej dostali levněji než třeba VW Golf, natož pak takové BMW řady 3.

Právě takoví lidé mohou ve skutečnosti snadno toužit právě třeba BMW a jeden z islandských majitelů Modelu 3 se zdá být tím případem. Na parkovišti byla nafocena bílá Tesla s ledvinkami jako z právě z bavorských aut a byť z kvality fotky není možné říci, zda jde o odraz reality, komentáře na Twitteru potvrzují, že takové auto po Islandu skutečně jezdí. A není to jediný podobný případ.

Fotky pro změnu z USA, v jejichž případě o autentičnosti už není pochyb, ukazují stejnou Teslu „předělanou” pro změnu na Audi, v tomto případě RS3. Na všechno v obou případech stačily nálepky na přídi či zádi, které vytvořily na jinak poněkud beztvarých partiích dojem plastické siluety typických poznávacích znaků německých značek.

Nezdá se, že by v těchto případech šlo o recesi, stejně tak se ale nezdá, že by výsledek byl bůhvíjak krásný. Když už, hra na Audi v tomto případě sedí podle nás Modelu 3 lépe, ale třeba to uvidíte jinak. Nakonec, někteří praví, že Tesla s ledvinkami BMW vypadá rázem více jako BMW než leckteré skutečné mnichovské auto...

Někteří majiteleé Tesel Model 3 si ze svých aut dělají BMW...



...nebo Audi. Úspěšnost jejich snažení posuďte sami

Zdroje: Nafnlaus@Twitter, Parad Jain@Twitter přes Carscoops

