Někteří žasnou, že Bugatti dodělalo majitelce do auta držák na nápoje, přitom je to hloupost jako ze Simply Clever Škody

Je jistě zajímavé, že věc, kterou vnímáme jako standard v čemkoli od Dacie výš, chybí v autě za desítky milionů, stejně jako je hezké, že to Bugatti napravilo. Ale je to něco, co by nás mělo posílat do kolen?

Z držáků na nápoje v autech se v posledních letech stala norma. Dnes tedy již v objednávce nemusíte zaškrtnout příslušné políčko, k něčemu takovému může dojít maximálně u výrobců, kteří vám dávají na výběr mezi základní variantou a tou lepší, která pojme víc nápojů, specifické láhve, nápoj udrží teplý či chladný apod.

Jinými slovy, nad držáky nápojů dnes již při objednávce vozu nepřemýšlíte, prostě s nimi automaticky počítáte. Ostatně pokud jimi disponují i Hyundai i10 nebo Dacia Sandero, tedy jedny z nejlevnějších aut v prodeji, pak by skutečně bylo velkým opomenutím, kdybyste je nedostali třeba do BMW. Zvláště poté, co svého času plnil titulky médií pláč Jeremyho Clarksona nad tím, že Lexus LFA za 15 milionů korun majiteli neumožní, aby si někam odložil nápoj.

O to více asi zaskočí, že Bugatti Chiron, tedy jeden z králů hypersportů, který je ještě násobně dražší než japonský supersport, držáky na nápoje nedisponuje. Automobilka z Molsheimu totiž sice kabinu osadila řadou odkládacích prostor, žádný z nich ale není navržen tak, aby dobře pojmul láhev nebo třeba kelímek s kávou. Dost by nás zajímalo, o čem asi designéři při vývoji přemýšleli, neboť zrovna u tohoto vozu se mohli blýsknout třeba s divadlem spojeným s vysunutím držáku z palubky, jak to donedávna umělo třeba Porsche u 911.

Na odpověď, proč tomu tak je, jsme nikde nenarazili, v případě Bugatti jde ale zjevně o tradici. Držáky na nápoje totiž nedisponoval ani Veyron a nemá je ani nový Tourbillon. O to více lze pochopit požadavek Shannon Ralston, majitelky několika kusů Chironu Super Sport, aby značka v jejím případě pochybení napravila. Podnikatelka, která své vozy skutečně pravidelně používá, totiž již nemohla vystát, jak se jí neustále rozlévají nápoje do dveřní kapsy, ve které je převážela.

Bugatti lze připsat drobné nevýznamné plus za to, že se takovým požadavkem zabývalo, ale asi bychom nad tím nežasli jako kolegové z Jalopniku. Ani fakt, že se automobilka požadavkem zabývala, ani způsob, jakým jej odbavila, si to nezaslouží. Co automobilka vymyslela, vám konkrétně ukáže designový šéf značky Frank Heyl na videu níže a vážně to není nic převratného - držák je vyvinutý podobně jako některé doplňky Simply Clever od Škody, takže jej lze vsunout do dveřní kapsy. Usadit do něj pak jde láhve i plechovky. Přičemž volba materiálů a barev plně odpovídá specifikaci Shannonina vozu, jejíž jméno se na držáku objevuje. Snad to aspoň Bugatti udělalo zdarma jako vánoční dárek pro věrnou klientku, jinak bychom si už klepali na čelo...

Interiér Chironu je mimořádně luxusní a kvalitní, ovšem držák na nápoje v něm nenajdete. Jak ho automobilka doplnila, uvidíte níže. Říkáme: Fajn, ale co má být? Foto: Bugatti

