Nejostřejší BMW X3 na Autobahnu ukázalo, co dnes dovedou stále ještě dostupná SUV před 8 hodinami | Petr Prokopec

Není to zrovna auto pro každého, také se ale nejedná o Lamborghini Urus za 7 milionů. I přes cenu ještě přijatelnou pro řadu obyčejnějších lidí ale tohle auto po německé dálnici doslova létá.

Ještě před pár lety byla pro většinu zákazníků SUV zaškatulkována pod pojmem „džíp“, přičemž umožňovat měla hlavně jízdu v terénu. Vše ostatní již hrálo druhé housle a na takovou sportovní jízdu se nikdo sedící výrazně výše nad silnicí než v klasickém osobním automobilu ani neopovážil pomyslet. Jenže doba se změnila a moderní SUV jsou doma jen na silnici. Po sjetí z černého asfaltu s nimi spíše budete mít problémy, už jen kvůli používanému obutí.

Typickým zástupcem soudobého tábora je BMW X3 M Completition, vrcholná verze modelu X3, která dostala do vínku nový třílitrový šestiválec se dvěma turby. Ten produkuje 510 koní výkonu a 600 Nm točivého momentu, což jsou opravdu působivá čísla. Spárována jsou nejen s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol, ale také bezmála dvoutunovou hmotností. Ta je však moderními technologiemi do značné míry popřena. Na Autobahnu tak BMW X3M upaluje jak vystřelené z praku.

Při pohledu na připojené záběry je zjevné , že vůz je vybaven i příplatkovým paketem M Driver’s Package, jenž navyšuje maximálku z obligátní německé dvěstěpadesátky na 280 km/h. Ovšem jakmile řidič zašlápne plynový pedál až pod kobereček, zůstává i druhá zmíněná hodnota v prachu, tedy alespoň na tachometru. Na tom se ukáže až téměř 290 km/h, což je nejvyšší rychlost, která byla ještě donedávna spojována pouze s vrcholnou supersportovní ligou.

Jde navíc pořád o omezovač, takže lze předpokládat, že bez něj by auto jelo ještě rychleji. Už dvěstěosmdesátka je ale opravdu působivým počinem, zvláště v kontextu s tvary karoserie a zmiňovanou hmotností. BMW X3M Competition je tak typickou ukázkou toho, jak se svět za posledních pár let vyvinul, a to nikoli pouze v rámci maximálky, ale rovněž v případě akcelerace. Zrychlit na stovku vozu zabere jen 4 sekundy. Přitom se s cenou vejde do 2,5 milionu Kč, což není láce, ale na takto rychlé SUV?

BMW X3M díky moderním technologiím jako by popíralo svou hmotnost i aerodynamiku

Zdroj: Automann.tv@Youtube

Petr Prokopec