Nesmyslný 2,2tunový elektromobil se navzdory 650 koním znovu spálil v souboji se slabším spalovacím autem

Tváří se jako malý, lehký a dostupný hot hatch, ve skutečnosti je to ale spíš otylý crossover s ohromnou hmotností a mizernou využitelností, který přesto stojí od 1,8 milionu výš. Kdyby aspoň vládl sprintům, ani to ale vždy nesvede, a to ani proti slabšímu a beztak těžkému BMW.

Jestli v něčem elektromobily jízdně excelují, pak je to zrychlení v přímce. O to se stará nejen jejich vysoký výkon dostupný prakticky okamžitě, ale rovněž schopnost s ním velmi efektivně pracovat. Tato kombinace je tak účinná, že velmi solidně popírá obvykle vysokou hmotnost těchto aut, ale dokáže ji popřít zcela? Ne tak úplně, jak nám pravidelně ukazuje třeba magazín Edmunds. Ten ke svým závodům ve sprintu přidal jednu jedinou otočku, která obvykle těžkým autům nesvědčí. Taková Honda NSX s 608 koňmi pak klidně vytře podlahu s 830koňovým Lucidem Air.

Někdy ale ani ono zrychlení v přímce není tak přesvědčivé. Loni to ukázal Sam CarLegion, když proti sobě postavil 550koňové BMW M3 CS, které pracuje jen se spalovacím pohonem, a 650konový Hyundai Ioniq 5 N. A ze závodu tehdy poměrně překvapivě vyšel vítězně spalovací sedan. Nyní Edmunds přistoupil ke srovnání stejných aut a prokázal, že Sam, kterého električtí fanatici (jako neobvyklé, že?) okamžitě vinili z nadržování BMW, nepodváděl.

I tentokrát totiž souboj ovládlo BMW, a to mu otočka ani nepomohla - je totiž také už hodně těžké. Souboj nakonec vypadal prakticky stejně jako loni v létě. M3 CS se tedy odpíchlo z místa způsobem, který spojujeme spíš s elektromobily. Stovku zvládlo za 3,1 sekundy a čtvrtmíli za 11 sekund, přičemž Korejec vždy zaostával o dvě desetiny. Cestou zpět se situace podstatně nezměnila. M3 CS tedy test zakončila časem 32,7 sekundy, Ioniq 5 N dorazil do cíle se ztrátou jedné desetiny.

Je to znovu rána pro Ioniq, který je mimo krátkodobé exhibice dynamiky prakticky nepoužitelný. Je totiž třeba zdůraznit, že i když váží absurdní 2,2 tuny, M3 CS s 1 840 kily není zase o tolik lehčí. K tomu má pořád jen a pouze spalovací pohon, o 100 koní míň, přesto vítězí. A to je třeba dodat, že Ioniq stojí na Hyundai podobně nesmyslných 1,8 milionu korun v základu a dá se čekat, že se během pár let bude prodávat za zlomek této ceny s vidinou dalšího poklesu. CS je dražší (je třeba volit z existujících aut, dnes od cca 2,5 milionu Kč výš), nejspíš to bude ale navždy auto za miliony, nakonec se podívejte, kolik dnes stojí jeho dávní předchůdci generací E46 nebo E36. Je opravdu těžké najít důvod, proč sáhnout po Ioniqu, i když i BMW M3 generace G80 má v představách nadšence k dokonalosti hodně daleko.

