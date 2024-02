Nestíháte navazující let? Aerolinka nově převáží cestující mezi letadly pomocí Porsche 911 GT3 RS před 6 hodinami | Petr Prokopec

Představte si, že vystoupíte z opožděného letadla a místo stresujícího běhu po letišti vás bude přímo pod schody čekat zářivě rudý supersport s 525 koňmi pod kapotou. Sen? Ne nutně, splní si ho ale jen hrstka šťastlivců.

Pokud jste se někdy do cílové destinace dopravovali letecky a s přestupem, nejspíše víte, že může jít o hodně nepříjemnou záležitost. Lety se nezřídka zpožďují a mezi navazujícími spoji nebývá času nazbyt. Pokud se vše špatně sejde, po letišti na půli cesty se s příručním zavazadlem řítíte klidně s celou rodinou z jednoho terminálu na druhý. Do letadla pak nastupujete uřícení a s nadějí, že podobně rychlý jako vy byl i letištní personál při přepravě zavazadel. To je ovšem ten lepší případ, v tom horším jen smutně koukáte, jak se váš navazující spoj odlepuje od země bez vás a vy přicházíte o drahocenný čas.

Lidé, kteří aktuálně přistanou v Los Angeles, odkud míří dále, ovšem nově mohou počítat se zajímavým řešením. Aerolinky Delta totiž oznámily, že u přestupních letů, u nichž je navázání spojů velmi těsné, převážet pasažéry mezi terminály zářivě červeným Porsche 911 GT3 RS. Společnost tak vstupuje do téže řeky již podruhé, loni totiž jakožto vrchol své více než desetileté spolupráce s automobilkou převážela cestující na letišti v Atlantě v Porsche 918 Spyder.

Je nicméně třeba dodat, že víc než o cokoli jiného jde o marketingový tah. Vůz je totiž k dispozici pouze jeden, v tom je pak navíc volná pouze jedna sedačka spolujezdce. Ten by navíc neměl mít mnoho oněch příručních zavazadel. A mimo to je třeba si uvědomit, že i přes výkon 525 koní, schopnost akcelerovat na stovku za 3,2 sekundy a maximálku 296 km/h vás dechberoucí jízdní zážitek nečeká, neboť neboť rychlostní limit na losangeleském letišti nepřekračuje 20 km/h.

Ovšem i tak lze krok aerolinek kvitovat, jízda v Porsche je pořád lepší než úprk napříč terminály. Společnost přitom uvedla, že z těsně navazujících spojů bude vždy vybírat „náhodné“ a „nicnetušící“ pasažéry, čemuž tak úplně nejde věřit - 200kilový muž s velkými zavazadly nebude ten pravý kandidát. Navíc bychom se divili, kdyby z osazenstva celého letadla vybírala primárně z lidí cestujících první třídou, o to pro změnu může mít zájem spolupracující Porsche.

Dodat pak můžeme už jen to, že aerolinky v rámci oné běžné spolupráce s Porsche používají k převozu pasažérů hlavně prostornější modely, tedy SUV Macan a Cayenne a sedan Panamera. Cestující nicméně musí Deltu kontaktovat minimálně šest hodin předem a odeslat na její účet nemalé peníze. Navíc nemají garantováno, že skutečně dorazí cokoli z Zuffenhausenu, což nakonec platí i v rámci celé této reklamní akce.

V Los Angeles vás aktuálně mezi terminály může přepravit 911 GT3 RS. S ohledem na jedinou sedačku spolujezdce je ale zapotřebí, abyste cestovali sami. To ale není jediné omezení. Foto: Porsche

