Nová Dacia Sandero se ukázala s logem Renaultu, působí vážně o dost stylověji před 5 hodinami | Petr Prokopec

Na hotové auto si musíme ještě nějaký čas počkat, ilustrace vytvořené s použitím posledních špionážních fotek ale potvrzují, že nové Sandero bude vypadat lépe než kdy dříve.

O příchodu nové Dacie Sandero si šuškají již i vrabci na střechách odstavených automobilových továren. Rumunský hatchback třetí generace měl původně dorazit v průběhu léta, přičemž virtuální debut měla o pár týdnů později následovat živá premiéra na autosalonu v Paříži. Tedy takové byly původní plány, které však mohl koronavirus rozcupovat na kousky. Snadno se tedy může stát, že Sandero se ukáže až v pozdějším termínu, což ale nemusí být až takový problém - dokud budou stát továrny, u dealeři sotva prodají větší množství aut.

Jistotou nicméně je, že rumunská novinka dříve nebo později dorazí. Oproti minulosti přepřáhne na modulární platformu CMF-B, kterou bude sdílet s modelem Logan. Vůči architektuře používané třeba u Renaultu Clio a Captur či Nissanu Juke ovšem dostaneme o trochu levnější verzi, která pomůže udržet cenu nízko u země. A to přesto, že Sandero naroste do délky, šířky i v rámci rozvoru. Očekávat lze tedy zvětšení vnitřního prostoru, zejména pak na zadních sedadlech.

Spíše než to, co je pod kapotou, nás ovšem nyní zajímá karoserie. Ta se nyní ukazuje na nových neoficiálních ilustracích, kde jí navíc bylo přisouzeno logo Renaultu, neboť jde o dílo ruského webu Kolesa, kde Dacie znají bezvýhradně jako Renaulty. Auto vypadá opravdu o hodně stylověji, než dnes, je ale otázkou, zda se rumunský vůz tentokrát francouzského loga dočká.

Renault totiž již dříve opakovaně uvedl, že se hodlá od Dacie o trochu více distancovat, aby měly obě značky více prostoru k rozletu. Ač by tedy Renault zůstával u rumunského základu, dodat mu měl o trochu více než jen své logo. Jiný design, kabina a třeba i nabídka motorů to měly jistit.

Je nicméně otázkou, zda jsou tyto plány ještě aktuální. Před námi - a před automobilkami obzvlášť - je delší období ekonomické nejistoty, ve kterém se na náklady bude hledět více než kdy dříve. Luxus stejných a přesto odlišných aut si tedy Renault dost možná nebude moci dovolit. Vsadili bychom si tedy na to, že Sandero třetí generace stejně jako předchůdci vsadí pouze na jiné logo, které se vyžádá o trochu jinou kapotu a odlišnou čelní masku. Tím ale dost možná jakékoliv rozdíly skončí. To ale ve výsledku neznamená, že by se jednalo o chybu, nové Sandero totiž vypadá povedeně jako Dacia i Renault.

Nová Dacia Sandero pod virtuálním odstranění kamufláže vypadá opravdu šik, i logo Renaultu k ní sedí lépe. Na odhalení skutečného auta si ale musíme ještě pár měsíců počkat

Zdroj: Kolesa

