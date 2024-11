Nové Audi A5 dostalo klíč vypadající tak lacině, že ho „nedává” ani tvrdé jádro fanoušků, štve je i argumentace značky včera | Petr Miler

Co nakonec dělá prémiové auto prémiovým? Z čeho se vzala prestiž, kterou si s vozy některých značek spojujeme? Na tohle zejména Němci v posledních letech velmi rádi zapomínají. A zjevně s tím nehodlají přestat.

Budeme velmi diplomatičtí, když řekneme, že automobilka Audi v poslední době působí dojmem, jako nevěděla, kam patří. Čtyři kruhy před pár léty vsadily všechno na elektrický pohon, což se ukázalo být stejně krátkozraké jako v případě kteréhokoli jiného výrobce, na rozdíl třeba od Mercedesu, jenž po selhání obdobného plánu takovou strategii velmi zřetelně odpískal, Audi pořád nedokáže říct nic kloudného. Jeho šéf je zmatený jak sáňky v létě, každou chvíli říká něco jiného a nejednou jsme volali po jeho odvolání.

Firma tak dál pokračuje v jakési „nestrategii”, kdy na jednu stranu vidí, kam dosavadní směřování vede, přesto se jej odmítá vzdát. Naplnilo tedy i hloupě působící plán dát jména ikonických modelů postavených kolem docela jiných „hodnot” nově koncipovaným elektromobilům, aby si je snad omylem resp. ze setrvačnosti koupili i ti, kteří o ně nestojí. Velmi pochybujeme o tom, že se to povede, ale třeba nové Audi A4 bude jen elektromobilem, zatímco „skutečná A4” se změnila na A5. Tento vůz bude dál jen spalovací, což akorát podtrhuje, jak Audi neví kudy kam.

Tomu jsme se ale věnovali nejednou, dnes chceme zabrousit trochu jinam. Zaujalo nás totiž, jak na novinku zareagovali lidé z Auditography, tedy dlouholetí fanoušci modelů Audi, kteří jejich přednosti prezentují na fotkách a videích na sociálních sítích. Obvykle jsou to absolutně nekritické pohledy na věc, však jde o to nejtvrdší jádro příznivců čtyř kruhů, ani oni ale nerozdýchávají laciné detaily nové A4 resp. A5. A nejvíc je „dostal” klíč auta.

Podívejte se sami níže, co k vozu s cenou začínající na 1 157 000 Kč dostanete za klíč. Je to ten nejlevnější z levných plastových výlisků bez špetky nápaditosti či čehokoli hodnotného, autor trefně říká, že vypadá jako klíč od Renaultu Clio z 90. let. A stýská si nad tím, že tohle přece je ta první věc, která ve vás má vyvolat pocit něčeho výjimečného, že třímáte v rukou skutečně prémiový vůz s adekvátní cenou. Jistě, je to pocit, auto si dnes můžete odemknout i mobilem, ale rozumíme tomu. Audi ne.

Zástupce automobilky mu na jeho kritiku odvětil: „No, v dnešní době není klíč tak důležitý. Ani ho nepotřebujete. Podívejte se na Teslu, která má kartu,” což jej definitivně dostalo. Skutečně je Tesla a její co nejlevnější přístup k podobným věcem tím, čemu se chce Audi vyrovnat? Pokud ano, pak to vysvětluje mnohé, podívejte se sami na onen klíč níže. Lidé z Auditography ho hodnotí stručně: „Je to katastrofa.”

Nové Audi A5 alias ex-A4 působí trochu jako z nouze ctnost od samého počátku. Jeho klíč už je ale jen nouze. Foto: Audi

