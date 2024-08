Nové BMW M5 Touring s odlehčenými doplňky M Performance je něco jako prase s heliovým balónkem okolo krku včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

O kolik může takový heliový balónek odlehčit statného vepře? O pár gramů? Podobný efekt přinese použití těchto doplňků na novém BMW M5 Touring, jehož hmotnost narostla do sfér, které lze jen stěží označit za akceptovatelné.

Nic neukazuje pokrytectví současného automobilového světa tak okatě jako hmotnost novinek, jejichž premiér jsme svědky. Všichni se zaklínají slovy o provozní efektivitě svých aut, která je přitom vždy primárně dána dvěma aspekty - jejich hmotností a odporem vzduchu. První veličina definuje to, jak energeticky náročné bude dát auto do pohybu, tedy obstarat jeho libovolnou akceleraci. Nadto má zásadní vliv na to, jak dimenzované budou muset být díly, jako jsou brzdy či pneumatiky, a jak dlouho vydrží. Druhá pak říká hodně o to, jak náročné bude udržovat určitou rychlost vozu.

V případě aerodynamiky se automobilky mohou přetrhnout, aby udělaly to opravdu nejlepší, na hmotnost ale kašlou jako na placatý kámen, řečeno eufemisticky. Nemohou za to primárně samy, je to dílo jejich oportunistického využití prostoru daného zejména evropskými normami. Dílčích důvodů je víc, ale zmiňme tři. Jednak platí, že při testu normované spotřeby čehokoli se hmotnost moc nepozná, protože se v něm moc neakceleruje. I tak by byla hmotnost znát, ale protože emise CO2 generované spotřebou elektřiny jsou pro EU 0 g CO2 na milion kilometrů, vyplatí se přidat autu částečně či úplně elektrický pohon výměnou klidně za půl tuny hmotnosti navíc, neboť na papírově generovaných CO2 se to projeví jen pozitivně. A do třetice platí, že sama zvyšující se hmotnost je pardonem svého druhu, neboť čím těžší vozy automobilka dělá, tím vyšší je koeficient, kterým se upravují její hraniční emise CO2, za které ještě není pokutována. Je to na jednu stranu logické, ale na tu druhou tušíte, k čemu to motivuje - na hmotnost se vybodnout.

Proto se nová auta tak rychle stávají o tolik těžšími. A není to jen statistika, však se podívejte, nad čím pravidelně bědujeme. Není přitom náhodou, že terčem kritiky jsou nejčastěji elektrická a hybridní auta, to není žádný „rasismus”. Je to dáno výše zmíněným a nové BMW M5 Touring je toho nejabsurdnějším důkazem. Aby takové, údajně sportovní kombi vážilo 2 550 kg v úplném základu, je něco naprosto šíleného. Rozebrali jsme to do detailu v představení vozu a nechtěli jsme se k tomu znovu vracet, ale přiložená, zatím jen jedna fotka „odlehčené” verze vozu s doplňky M Performance nás donutila k opaku.

Automobilka se o věci jistě ještě rozepíše detailněji, kombík ale dostal obdobné prvky jako sedan. K autu tedy půjde přikoupit věci jako dvoudílný přední splitter, výraznější nástavce prahů, větší zadní spojler, upravený difuzor, víčko palivové nádrže z karbonem vyztuženého plastu, upravené koncovky výfuku z titanu a uhlíkových vláken nebo nové typy kol. Asi to není náš styl, ale proč ne, nicméně zdůrazňovat, že tyto doplňky jsou lehčí než sériové díly, takže sníží hmotnost vozu. Asi ano, ale o kolik? O pár tisícin promile? Tohle budou gramové záležitosti a upozorňovat na ně nám přijde jako docela nevhodné dráždění, upozorňování na tristní hmotnost auta jako takového. Ale kdo chce kam...

Chcete, aby vaše nová M5 Touring nevážila 2 550 kg, ale jen 2 550,97 kg? Pak znáte cestu. Dát praseti kolem krku heliový balónek bude mít podobný efekt, létat kvůli tomu opravdu nezačne. Foto: BMW



Kdybyste ale chtěli vědět, jak moc je nová M5 kombi skvělá, automobilka má argumenty. Foto: BMW



Je libo dvě prasátka v jednom chlívku? I tady můžeme posloužit pár obrázky. Seznamte se, toto jsou vepř a vepř, dohromady váží přes 5 tun. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.