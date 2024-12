Nový Ford Mustang vyzval na souboj ve sprintu ošklivé a otylé BMW M2, asi to ale neměl dělat před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Je to tak trochu festival obezity, neboť ani nový Mustang není nejlehčí. Nedali byste mu ale nakonec přednost, navzdory jisté neotesanosti? Šílená 1,8tunová hmotnost M2 je příliš hořkou pilulkou k polknutí.

Od dob, kdy mi v garáži stál Caterham 7, kladu u aut hmotnost na první místo. Z toho důvodu jsem ostatně rodinné Kie Cee'd SW dopřál benzinový a nikoli dieselový motor, neboť konto té druhé zmíněné bylo zatíženo 100 kilogramy navíc. Většina z nich se přitom nacházela nad přední nápravou, což na jízdní projev nemůže mít jiný než neblahý vliv.

Z dnešního pohledu je kdysi kritizovaných 1 420 kilogramů pomalu muší váhou, zvlášť když tento daný údaj dáme do kontextu s novým soubojem uspořádaným britským Carwow. Mat Watson totiž na startovní čáru postavil BMW M2 a Ford Mustang GT, tedy německý a americký sporťák, které by již s ohledem na své zaměření neměly být těžké. Jenže jsou, nízká hmotnost je zkrátka dražší než vyšší výkon, a tak na ni většina automobilek v posledních letech zvysoka kašle.

Výsledkem je, že M2, údajně juniorské kupé, jakási M3 pro chudší, má na kontě neskutečných 1 805 kg. Tedy nejen zásadně víc než ještě před pár doky skutečná M3 (generace F80 byla o 210 kg lehčí!), ale dokonce i větší porci, než s jakou byla v první dekádě nového milénia spojena základní verze řady 7. Protože ale to je limuzína, jejíž hlavní prioritou je komfort, lze více než 1,7tunovou hmotnost akceptovat. Jenže v případě M2 se dá počítat s touhou majitelů vyrazit mimo oblíbené okresky také na okruh, kde 1,8tunové auto nikdy nemůže excelovat.

Vedle BMW je i relativně primitivní Ford Mustang lehčím soupeřem, neboť váží 1 738 kg. Protože jde navíc o americkou a nikoli evropskou specifikaci, není její pětilitrový atmosférický osmiválec ničím utlumen, a může tak produkovat 486 koní, tedy o šest víc, než jich na zadní nápravu posílá řadový šestiválec z Bavorska. Přesto asi nikdo dopředu nesázel na vítězství Fordu, neboť snad jen s výjimkou Corvette osmé generace americká auta v rámci sofistikovanosti za těmi evropskými zaostávají.

Srovnání ve sprintu to jen potvrdilo, neboť Matovi v podstatě stačilo zašlápnout plynový pedál, a již byl v cíli. Jeho kolega Sam však musel vynaložit daleko více snahy jen k tomu, aby se mu z menší vzdálenosti díval na záď. Pokud by ale vše nechal jen na automatice, byl by v cíli rozdíl stejně velký jako Atlantik dělící Evropu od Ameriky. Na druhou stranu se však jeho motor může pochlubit pořádným zvukem, zatímco v případě BMW většinu doprovodu obstarávají reproduktory v kabině.

Když k tomu ještě přihodíme fakt, že M2 je ošklivá jako noc a ve zvolené světle zelené metalíze vám možná rovnou zacloumá žaludkem, nebylo by vlastně překvapivé, kdyby ve finále většina lidí sáhla po Fordu. Ideálně pak takovém, který disponuje manuální převodovkou. Mimo jiné i proto, že Mustang nakopal BMW pozadí při deceleraci, v některých případech holt hmotnost nezamaskujete.

Aktuální BMW M2 je nejen jedním z nejhůř vypadajících vozů mnichovské automobilky, ale i jedním z těch relativně nejtěžších. Přes 1,8 tuny je na malé sportovní kupé prostě moc. Foto: BMW



Mustang GT je oproti tomu atraktivní už svým atmosférickým osmiválcem. S ním je pak sice pomalejší, ale nebude vám to nakonec jedno? Foto: Ford

Zdroj: Carwow@YouTube

