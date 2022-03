Opuštěná Tesla uprostřed ukrajinského Mariupolu smutně připomíná limity elektrických aut před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Válkou zmítané a od dodávek elektřiny odstřihnuté město skutečně není ideálním místem pro provoz elektrického auta. S tím konvenčním nejspíš zvládnete odjet, elektromobil vám dost možná nezbude než opustit tam, kde zrovna přestal jet.

Už před pár dny jsme probírali, že vybírat si auto podle toho, jak dokáže posloužit během válečného konfliktu, je poněkud zvrácené. Na druhou stranu i tato schopnost ukazuje, kde leží limity té či oné koncepce v komplikovaných podmínkách. A je bez debat, že možnosti elektrického pohonu jsou v tomto ohledu omezenější.

Jde už o dojezd sám a možnost jeho doplnění. Je nakonec celkem jedno, jestli auto pohání elektrický motor nebo cvičený bobr, možnosti každé koncepce mají nějaká omezení a za válečného konfliktu bude platit, že čím déle dokáže to či ono řešení sloužit, tím lépe. Nafta, benzin či jiné podobné zdroje mají výhodu v ohromné energické hustotě, která prostě dává velkým a těžkým autům možnost dojet na jeden zátah mnohem dál, i když spalovací motor nepracuje se vstupní energií s bůhvíjakou efektivitou.

Možnosti doplnění energie a skladovatelnost jednotlivých zdrojů je totéž v bledě modré. I s kanystrem v ruce můžete autu doplnit stovky kWh v řádu minut klidně uprostřed pole, zkuste to s elektřinou - nepůjde to nikdy a nikde, natož pak uprostřed onoho pole. A pokud elektřina neproudí rozvodnou sítí a náhodou doma nemáte opravdu silný soukromý zdroj, nepomůžete si nijak. Tohle všechno pramení v to, že elektrické auto za války snáze dojede a stane se zcela nepoužitelným.

Připomínají to níže přiložené záběry z ukrajinského Mariupolu, který byl odstřižen od dodávek elektrické energie. Jednomu z místních majitelů Tesly Model 3 tak po vyčerpání energie nezbylo než auto odstavit, kde se zrovna dalo, a pokračovat v cestě jinak. Autor videa to popisuje stručně - najít nějaké palivo ve válečných podmínkách půjde o mnoho déle než elektřinu, je to přinejmenším o mnoho pravděpodobnější.

Nadšenci do elektrické mobility kontrují tím, že auto má ušlou pneumatiku a odstaveno bylo kvůli tomu, což je podle nás nepravděpodobné. Spíše ušla po jeho odstavení jiným poškozením, nakonec i zbytek auta dostal pár ran. Však kdybyste ujížděli před válkou, pojedete i na prázdné pneu, kam to jen půjde. Nebudete přece auto šetřit, nemusí z něj zbýt nic a holý život vám bude bližší než ožvýkaný ráfek. Je taktéž zavádějící říci, že čerpací stanice samy potřebují k fungování elektřinu - ano, ale benzin nebo naftu uchováte i v PET-láhvích, z nádrží pod čerpací stanicí je dostanete i mechanickou pumpou atp. A říkat, že si snáze vyrobíte elektřinu než benzin, je též demagogické. Obecně vzato ano, ale kdo má doma (zvlášť na Ukrajině) cokoli, co je schopné vyrábět takové množství elektřiny, aby to autu vůbec k něčemu bylo? Dříve vyrobený benzin mnohem pravděpodobněji „ještě někde bude”, než abyste doma náhodou měli obří solární elektrárnu.

Platí zkrátka výše zmíněné limity, které se u elektrických aut projeví dříve než u jiných. Neříkáme tím: Nekupujte si elektromobil, bude válka, to je nesmysl. Tvářit se ale, že za takových podmínek naprostá většina elektrických aut nepřestane sloužit dříve, je jen lhaním si do vlastní kapsy, je to technicky nevyhnutelné.

Udržovat v chodu elektrickou Teslu Model 3 ve skutečně válečných podmínkách je velmi obtížné a pro naprostou většinu lidí nemožné, jak ukazuje i video níže. Konvenční auta půjde provozovat přece jen déle. Ilustrační foto: Tesla

Abandoned Tesla in Mariupol, you can always find some petrol, but when electricity is out, then its out.. pic.twitter.com/JTYeKnj3Dx — Aldin (@aldin_ww) March 19, 2022

Zdroj: Aldin@Twitter

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.