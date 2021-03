Ostrá jízda po Autobahnu s motorem V10 a manuálem je zábava, i když neumíte řadit před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Takové auto bylo, není a nejspíše už nikdy nebude. O to více si můžeme vychutnat jízdu s jedním existujícím kouskem rychlostí i přes 300 km/h, třebaže řidič zážitku moc nepřidává.

Pro člověka s benzinem kolujícím v žilách je těžké pochopit, jak si svého času mohl někdo koupit úchvatné Audi R8 s motorem V10 a zabít jej automatickou převodovkou R-Tronic. Tedy robotizovaným manuálem řadícím tak, že po zmáčknutí pádla pod volantem asi sekundu koukáte, co se stane. A pak bez varování přiletí rána do zad připomínající chvíle, kdy jste někoho hodně naštvali při hokejovém mači na nedalekém rybníce.

Dobře, trochu přeháníme, ale ne zase tak moc. Kdo tuto kombinaci poznal a má v sobě trochu mechanického citu, musel trpět, bohužel i přesto si svého času R-Tronic vybrala valná většina kupců původní R8. My jsme tohle auto poznali s manuálem a byl to nezapomenutelný zážitek, s ohledem na výše zmíněné ale druhá generace R8 dorazila jen s automatem, byť naštěstí už dvouspojkovým, který ke konci své éry dostala i první R8.

S gustem tak můžeme zavzpomínat na časy kombinace řvoucího pětilitrového desetiválce a ručního řazení díky dvojici přiložených videí od lidí z AutoTopNL. Bohužel nevědomky připomínají nejen to, jak krásné časy této kombinace byly, ale také to, proč už skončily. Ačkoli jde jistě o zkušené řidiče a je možné, že tentokrát vůz dokonce řídí jen jeho majitel, který by ho měl znát jako své boty, ruční řazení mu zoufale nejde.

Opravdu dobře nedělá prakticky nic - cestou nahoru pravidelně neřadí dost rychle, aby stihl sekundovat kvapnému poklesu otáček, cestou dolů nedává meziplyny buď žádné a nebo velmi nepřesné, navíc přes spojku. A když se v jednu chvíli stane, že netrefí následující kvalt a motor mu zůstane ve vysoké rychlosti v levém pruhu dálnice ve volnoběžných otáčkách na neutrálu, evidentně neví, co udělat. Člověk u monitoru křičí: „Prostě jakkoli přidej plyn a zařaď cokoli!” ale kdepak, řidič nakonec bez přidání plynu zařadí další rychlost a srovná otáčky přes spojku.

Pokud někdo takový řazení nezvládá, kdo jiný by měl? Většina lidí tak raději přijala krosčeky od R-Tronicu a Audi manuál postupně vyřadilo z nabídky i pro ty, kteří by si s ním teprve užili. Přes občasné utrpení je ale tohle video pořád zábava, však si ho pusťte - ten zvuk a hlavice řadicí páky krásně zapadající ho přesné kovové kulisy po vzoru Ferrari... Tohle je pořád auto snů a ani dynamicky se rozhodně neztratí.

Takto jsme R8 V10 s manuálem jako kupé testovali už před více jak 10 léty, video níže je příjemnou vzpomínkou, třebaže je současně i nepříjemným osvětlením toho, proč si manuál málokdo vybral - uřadit tohle auto zvládne málokdo. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler