Pilotovi Formule 1 ukradli z ruky hodinky za 7,2 milionu způsobem, který by nezapadl ani ve filmu

Aniž bychom chtěli zloděje jakkoli obdivovat, tady předvedli mistrovský kousek jako z filmu Dannyho parťáci. Okrást za bílého dne tak sledovaného člověka tak, že mu sundáte hodinky přímo z ruky, to už chce kumšt.

Krade se všechno a drahé hodinky slavných značek rozhodně nejsou výjimkou. Seznam celebrit, kterým odcizili jejich rolexky, omegy, audemars-piguety a další „orloje”, by byl hodně dlouhý, ostatně jen v poslední době se takových událostí odehrálo hned několik. Obvykle ale šlo o krádeže většího množství cenností z jejich domovů, nebo o loupežná přepadení na ulici. Takto před pár dny okradli boxera Amira Khana, kterého zloději připravili o jeho diamanty poseté hodinky značky Franck Muller v ceně 2,1 milionu Kč.

Ještě větší škodu musel nyní nahlásit na policii Charles Leclerc, který v toskánském Viareggiu v pondělí přišel o hodinky Richard Mille v hodnotě 7,2 milionu korun. Nosil je dlouho, existuje spousta fotek a videí, na kterých je má. Jinou věcí je, jestli je nosil rád, neboť nejspíše činil hlavně kvůli spolupráci Scuderie se zmíněnou hodinářskou firmou. Tak či onak už je nemá. Pikantní na celé věci je ale - krom výše samotné škody - to, jak o ně přišel.

Nebyl mu vykraden byt, dům nebo hotelový pokoj, nikdo na něj nevytáhl zbraň na ulici jako na Khana. Vlastně se nestalo nic zvláštního. Ve Viareggiu jej prý v pondělí obklopil menší dav fanoušků, který se začal domáhat autogramů a s jezdcem se začal fotit. Není to asi nic, co by Leclerc při své popularitě neznal, tady ale policie jako s jednou verzí pracuje s možností, že to celé bylo nahrané.

Asi tucet lidí se měl na Leclerca seběhnout a „obtěžovat” jej žádostmi o fotky a podpisy a když je monacký jezdecký kníže uspokojil, zjistil, že na jeho ruce chybí hodinky za víc jak 7 milionů. Bylo by vskutku „filmové”, kdyby to takto někdo celé naplánoval, mohlo ale jít jen o využití příležitosti. Ale i kdyby šlo o druhou možnost, musel někdo být mimořádně schopným „chmatákem”, když se hodinek takto zmocnil a pilot, který je zvyklý vnímat libovolnou částí těla odchylku o asi 0,01 g, si ničeho nevšiml.

Je třeba dodat, že jeho hodinky, které vypadají trochu jako plastová hračka pro děti, jsou zajímavě hlavně tím, že jsou extrémně lehké - váží asi 32 gramů. Proto je také bylo snazší nepozorovaně ukrást. Popravdě nám nepřijdou nijak extra vizuálně zajímavé, ale svou hodnotu mají a teď se z ní těší někdo jiný. Tušíme, že je Leclerc dostal zdarma a byly pojištěné, přesto je to událost hodná pozornosti.

Charles Leclerc je bez hodinek. Přišel o ně za bílého dne, když je měl na ruce. Jednou z možností je, že zloději záměrně předstírali zájem o fotky a podpisy, aby se hodinek zmocnili. Foto: Formula 1/Richard Mille, tiskové materiály

