Policie si pořídila Cybertruck a odhalila ho za hudby z Terminátora. Jen tím přiživila hlasy vybízející k ukončení jejího financování včera | Petr Prokopec

/ Foto: Unplugged Performance, tiskové materiály

Občas se člověk musí ptát, kam někteří dali soudnost. Odtržení policistů od reality začíná připomínat to, kterým trpí politici - čekat, že lidé ocení takovou investici do takového auta za takových okolností, bylo neskutečně naivní. Vlna nevole snad ani nemohla nenásledovat.

Rčení o tom, že erár snese všechno, neplatí jen u nás. Dejte úřadu libovolné množství peněz a on je do posledního centu utratí bez ohledu na to, co si kdo o tom myslí. Potvrzuje to také případ policejního oddělení z kalifornského Irvine, které si jako vůbec první pořídilo Teslu Cybertruck. A už kvůli její ceně způsobilo pozdvižení, jak informují kolegové z Carscoops.

Vůz ani nemá sloužit k pronásledování zločinců, místo toho jde o součást anti-drogové kampaně DARE (Drug Abusive Resistance Education). Policejní šéf Michael Kent nákup vozu za 132 tisíc dolarů (cca 3,06 milionu Kč) obhajuje tím, že pokud elektromobil zachrání jen jediný život (jak originální, že?), pak se rozhodně vyplatil. Jenže svými dalšími slovy se spíše podkopává. „Je jedno, zda jde o snížený či zvýšený vůz, o PT Cruiser či Cybertruck, tyhle vozy přitahují pozornost,“ říká.

S tím jistě lze souhlasit, ostatně asi neznáme nikoho, kdo by se za Cybertruckem neotočil. Jenže pokud dle Kenta totéž zvládne i PT Cruiser, pak mohl jít policejní sbor ve snaze o prevenci mladistvých tímto směrem. Ušetřil by spoustu peněz, neboť tento vůz se již 14 let nevyrábí. Což znamená, že na trhu s ojetinami jej lze pořídit za babku, a to i v případě otevřené verze, která by pohledy přitahovala možná stejně jako elektrický pick-up.

V ojetině si ale své šunky policisté zjevně válet nechtěli, místo toho nejspíše alespoň v práci chtěli mít vůz, který jim kdekdo bude závidět. Jak už ale padlo, za svou rozmařilost se dočkali kritiky, navíc korunu všemu nasadili naprosto netaktním propagačním spotem, při kterém hraje hudba z Terminátora - to je jak hrát na pohřbu manželce: „Tak už jsem ti teda fouk', prsten si dej za klobouk.” A když na konci přiloženého klipu strážci a strážkyně zákona vystoupí z vozu, činí tak s natolik falešným úsměvem na tváří, že by se za něj nestyděl ani T-800.

Policie navíc na použití zmíněné slavné hudby neměla zakoupenou licenci, takže by po sobě měla sama jít kvůli porušení zákona. Navíc se nechová jako řádný hospodář, neboť pro preventivní program opravdu nebyla třeba vrcholná verze Cyberbeast, tento pick-up budí stejnou pozornost bez ohledu na verzi. Není tak divu, že se znovu ozvaly v Americe oblíbené hlasy vybízející k ukončení financování lokální policie - kdo chce kam...

Cybertruck se dočkal speciální výbavy za půl milionu korun, která tak navýšila jeho beztak vysokou cenu. Tu pak policejní oddělení v Irvine nedokáže jakkoli ospravedlnit, zvláště když přiznává, že stejnou pozornost by vzbudila ojetina za babku. Foto: Unplugged Performance, tiskové materiály

#IRVINEPDPIO - We are excited to unveil what we believe is the first police Tesla Cybertruck in the nation. The truck will support our Drug Abuse Resistance Education (DARE) program and community outreach efforts. Details in the comments. #irvine @Tesla #Cybertruck #irvinepd pic.twitter.com/H9F20FbsMR — Irvine Police Department (@IrvinePolice) October 8, 2024

Zdroje: Carscoops, Jalopnik, Irvine Police Department@X

