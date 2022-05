Policista v neoznačeném služebním autě vybrzďoval motorkáře, způsobil nehodu, která ho mohla zabít před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Vybrzďování je jeden z největší nešvarů, které na silnicích vídáme, přesto se asi musíme smířit s tím, že někteří tento nesmysl dělat nepřestanou. U policisty se s tím ale smířit nelze. Ten by měl jít příkladem, ne se přidávat k těm špatným.

Motorkáře nemají mnozí řidiči aut v lásce, považují je za „dárce orgánů”, nebezpečné elementy, které nevhodným způsobem využívají kombinace dynamiky a malé fyzické velikosti svých strojů. Nebylo by správné házet všechny motorkáře do jednoho pytle, ale ruku na srdce, tuto pověst si nevysloužili náhodou. Přesto k nim chováme respekt a to nejen jako lidé, kteří na motorkách jezdili či jezdí.

Spousta šoférů aut si bohužel neuvědomuje, jak zranitelný jezdec na motorce je. Asi 99 ze 100 banálních nehod a nehůdek, které u automobilu skončí pár odřenými či nanejvýš pomuchlanými plechy, motorkáře ohrožuje přinejmenším na zdraví. Menší vyjetí ze silnice, zavazení o vůz vedle, přejetí čehokoli většího, co leží na silnici, trocha písku v zatáčce... To a mnohé další neznamená pro auto a jeho řidiče prakticky nic, pro motorkáře klidně fatální problém. Proto jsme k jezdcům na motocyklech maximálně vstřícní - děláme jim prostor, myslíme za ně i za řidiče kolem a popravdě, nechceme se ani pohybovat v jejich blízkosti. Uhnout a nechat jet, to je to nejlepší, co můžete s motorkářem v blízkosti udělat.

Dá se chápat, že policista nemůže k věci přistupovat stejně - pokud motorkář dělá, co nemá, je jeho prací jej umravnit. Na druhou stranu ale musí postupovat tak, aby jej nevystavil zbytečnému riziku, nemůže se chovat jako soudce Dredd, zvláště když motorkář neklade odpor, nic podobného. Ten na videu níže „jen” jel rychle. Nevíme jak moc, neboť tachometr je zastřený (tipovali bychom to tak na 150-160 km/h), nedělal ale žádné nesmysly a jel po poloprázdné dálnici. A navíc policista v neoznačeném autě v jeho blízkosti dělal bez majáků úplně to samé.

Motorkář jej nejprve chtěl předjet, pak ale zřejmě pochopil, že neoznačený Dodge Charger nepatří žádnému fandovi rychlých kol. V tu chvíli mělo vše skončit. A kdyby policista pustil majáky a vyzval motorkáře k zastavení předepsaným způsobem, nic by se nestalo. On to ale neudělal, stále bez majáků nejprve krátce motorkáře vybrzdil. A protože mu to asi nepřišlo dost rázné, později udělal to samé s majáky pod plnými brzdami. Navíc při deceleraci měnil směr, aby znemožnil motorkáři se mu vyhnout, to je dnes zakázané i ve Formuli 1. Jak někdo soudný může něco takového dělat v běžném provozu?

Skončilo to, jak muselo - nehodou, kterou podle nás stoprocentně způsobil policista, který opakovaně vybrzďoval, majáky pustil až na závěr, aby se neřeklo a ještě v druhém případě měnil směr, aby ho motocyklista nemohl objet. V podstatě zastavil uprostřed silnice, to se nesmí - předepsaným způsobem v USA na Floridě, kde se případ stal, je dokonce zastavovat výzvou zezadu a dovést takto podezřelého na bezpečné místo, aby k podobným situacím nemohlo dojít. Tohle je prostě absurdita non plus ultra a výsledkem byl dost těžký náraz, který mohl motorkáře klidně i zabít. Nakonec nebyl vážně zraněn, byť si dodnes stěžuje na bolesti zad.

Vyšetřování případu je v počátcích, policista zatím vinu neuznal a říká, že motorkář nestihl včas použít brzdy. To ale v reakci na takový naschvál snad ani nešlo. Přijde nám to jako dětinské a nesmyslně nebezpečné jednání a stejně to vidí i pojišťovna motorkáře, která po floridské dálniční policii vymáhá peníze za vzniklou a jí už uhrazenou škodu. Podívejte se na to sami a udělejte si svůj názor, o jedno vás ale prosíme bez debat: Nevybrzďujte nikdy nikoho, to je velmi jednoduché pravidlo, které by si každý dobrý řidič měl vzít k srdci.

Podobný, jen neoznačení Dodge Charger použil policista na videu níže k naprosto nevhodnému zákroku proti motorkáři, který možná není andělem silnic, nedělal ale nic, co by ospravedlnilo tak agresivní jednání. Ilustrační foto: Dodge

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

