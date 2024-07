Policista zastavil autonomní taxík v protisměru a nestačil se divit. V autě nikdo nebyl, pokutu nebylo dát komu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Tohle je komický konflikt starého světa s novým, policista zjevně netušil, co si v takové situaci počít. Kdo zaplatí pokutu, není jasné, pokud tedy vůbec bude možné někomu v souladu se zákonem nějakou udělit.

Autonomní řízení je nám soustavně prezentováno jako budoucnost automobilismu, pochopitelně kvůli jeho údajné bezpečnosti. Řidiče z masa a kostí, kteří čas od času chybují, jsou nepozorní, unavení či náladoví, mají zastoupit konzistentní algoritmy. Teoreticky to dává smysl, problém je v tom, že každodenní chaos na silnicích vyžaduje také intuici, kterou počítačům nikdo nedal. I když algoritmy jsou konzistentní, jednají primárně konzistentně problematicky, což potvrdila i nedávná studie. Podle ní autonomní řízení mj. při snížené viditelnosti chybuje 5,25krát častěji než lidé.

Auta, jejichž prostřednictvím zapojené firmy vyvíjejí své systémy, ovšem chybují i v mnohem banálnějších situacích, klidně bílého dne. Ukazuje to incident z amerického Phoenixu, při kterém autonomní Jaguar I-Pace společnosti Waymo vjel do protisměru. Toho si všimnul policista, který autonomní vůz zastavil. Po přistoupení k němu se ale nestačil divit - vozu se otevřelo okénko, za volantem ale neseděl nikdo. Komunikovat mohl však strážce zákona jen s operátorem, který mu sdělil, že incident prověří na počítači. Pokutu ale vůz nedostal, neboť za volantem logicky neseděl ani on, ani nikdo jiný.

O celé události jako první informoval AZCentral. Kolegové oslovili Waymo s žádostí o komentář, ten však firma odmítla poskytnout. Ke změně názoru přistoupila až poté, co jí web sdělil, že zprávu bude publikovat tak jako tak. Waymo tak nakonec oznámilo, že vůz, který projížděl staveništěm, „byl zmaten nesouvislým dopravním značením“. A poté měl „být blokován ve snaze vrátit se do správného pruhu“. V protisměru se pak měl nacházet po zhruba 30 sekund, což za daných okolností muselo působit jako věčnost.

Zkuste si nyní představit, že byste podobná slova použili po bezdůvodném a neoprávněném vjetí do protisměru vy - v takové chvíli dostanete opravdu mastnou pokutu, ani nemrknete. A ještě budete rádi, že vás nebudou popotahovat za něco horší, potenciální nebezpečnost takové jízdy je enormní. AZCentral má navíc záznam dalšího vozu Wayma, který po silnici kličkuje, jako kdyby za volantem seděl opilý řidič. Autopiloty ale zjevně mají skoro volné pole působnosti, přímo v provozu. Aktuálně ani není jasné, kdo - a zda vůbec někdo - za toto selhání zaplatí pokutu, americké zákony třeba možností s pokutovat firmu odpovědnou za software, která auto řídí, pochopitelně nepočítají.

Robotické taxíky zjevně představují nemalé riziko, když dokola chybují. Tentokrát ale vedlo jedno ze selhání spíš k úsměvné situaci. Foto: Waymo

Zdroj: AZCentral

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.