Policistu, který varoval řidiče, aby si nepletli silnici s okruhem, změřili při jízdě rychlostí 248 km/h, dostal padáka před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: North Yorkshire Police, CC0 Public Domain

Dokážete si představit ironičtější definici slova „pokrytectví”? My ne. Kdyby dotyčný sám jezdil rychle a měl pochopení pro takové chování u ostatních řidičů, dalo by se tomu ještě nějak rozumět. On ale ostatním naléval vodu a sám pil víno.

Dlouhodobě zpochybňujeme vliv rychlosti na bezpečnost provozu na silnicích, podle nás jde o nesmírně přeceňovaný faktor. Stále ještě současné dění na německých dálnicích nebo i historická česká zkušenost budiž nejvýmluvnějšími argumenty. Ve výsledku je to ale akademická debata - bojujeme slovy za jiný stav, nakonec nám ovšem nezbývá než akceptovat stávající pravidla a respektovat fakt, že vysoká rychlost je považována nebezpečnou.

Obecně s tím nemáme problém, šlo by to ale o mnoho snáz, kdybychom měli pocit, že věc vážně vnímají i ti, kteří mají rychlostní omezení vymáhat. A to bohužel často nedělají. Je až tragikomické vidět, jak se čeští policisté tváří jako hrdinové bojující se zlem ve chvíli, kdy sami dělají úplně to samé jako ti, proti nimž zasahují. Tak buď je rychlost nebezpečná nebo ne. A pokud je, pak musíme mnohem pečlivěji vážit, kdy takovou jezdit v zájmu boje o nějaké vyšší dobro. Vytloukání klínu klínem - nebo v tomto případě spíš zatloukání dvou klínů místo jednoho - je opravdu podivné řešení.

Nic to ale není ve srovnání s tím, na jakou úroveň pokročil britský policejní konstábl Adam Smith (to je jeho skutečné jméno, s „vrchním mormonem” podle všeho nemá nic společného), o jehož případu informuje BBC. Smith byl v lednu svými kolegy nachytán, jak po některé ze silnic Severního Yorkshiru jede rychlostí 154 mph, tedy asi 248 km/h. Zdroje neuvádí, o jakou silnici šlo a jaký na ní platil rychlostní limity, i kdyby se ale jednalo o dálničních 70 mph, tedy asi 110 km/h, bavíme se o rychlosti daleko, daleko za hranicí legálně možného a v závislosti na okolnostech snadno i rozumně akceptovatelného.

Být konstábl Smith tím, který jezdí rychle, protože ví, že to není zase takové zlo, a tak i na podobné činy ostatních hledí s patřičnou velkorysostí, dalo by se to snad i chápat. Tento případ se ale stal letos v lednu a on o pouhé tři měsíce dřív natočil video, ve kterém vyzýval ostatní řidiče, aby si nepletli silnici se závodní dráhou a nejezdili moc rychle: „Tohle je Selby, ne Silverstone,” pronesl jakožto strážce zákona pracující v okrsku Selby v narážce na slavný závodní okruh. To je přesně to pokrytectví, které nemáme rádi.

Nutno dodat, že policista se aspoň zachoval korektně, když se nepokoušel vymlouvat a přiznal, že pro tak rychlou jízdu neměl žádný služební důvod. A policie se s ním vypořádala tvrdě - byl propuštěn a zařazen na seznam lidí, kteří už nikdy nesmí pracovat v britských bezpečnostních složkách. Kolik takových pokrytců ještě u policie pracuje? Výjimky to nebudou, pár jsme jich sami mohli poznat.

Adam Smith může zkusit štěstí třeba u policie v USA, tam ho ještě mohou zaměstnat. V takovém Seattlu by jej snad brali i všemi deseti. Foto: North Yorkshire Police, CC0 Public Domain

Zdroj: BBC

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.