Polská policie má novou zbraň proti „pirátům silnic", pomůže spíš státní kase

U našich severních sousedů už si nemůžete být ničím jisti, ani když se v dohledu nenachází byť neoznačený policejní vůz. Tamní „dopravka” začala silnice sledovat i pomocí dronů, cílem se zdá být hlavně výběr pokut.

Pokud lidem utáhnete opasek příliš, skončíte ubodáni na schodech senátu místo v něm. Tato skutečnost se politikům ve starém Římě zaryla hluboko do mysli a raději se podle toho chovali. Přičemž by nebylo od věci, kdyby ji na paměti měli i jejich soudobí následovníci. Tím nechceme jakkoliv vyzývat k násilným činům, to ani v nejmenším. Je ale třeba si uvědomit, že pokud lidstvo má dále rozumně fungovat, je třeba mu ponechat trochu volnosti, nikoli jej pěchovat mezi stále užší mantinely.

V sousedním Polsku ale evidentně mají jiný názor. Tamní policie se rozhodla, že k pevným i mobilním radarům či neoznačeným vozům přidá další represivní nástroj, a to dron. S jeho pomocí totiž strážci zákona mohou sledovat „piráty silnic“ pěkně zdaleka a hlavně zvysoka, kde je nikdo nečeká. Soudobá kamerová technologie jim ale přesto nabídne stejné záběry, jako kdyby pomalu seděli poblíž hříšníků.

Jak vše funguje, se polští policisté rozhodli demonstrovat na novém videu. Můžeme tedy být svědky předjíždění přes dvojitou plnou čáru. Na druhou stranu je ale patrné, že daný úsek je velmi přehledný a plná čára je zde pouze kvůli odbočovacímu nebo připojovacímu pruhu a táhne se až do míst, kde nemá valný význam. Asi ničemu nevadí, když tam je, vymáhat striktně její dodržování je ale stejně rozumné jako měřit na prázdné dálnici ve 4 hodiny ráno.

Nejsme přitom proti zvyšování bezpečnosti na silnicích, akce policie by ale vždy měly vést v prvé řadě k tomu, aby smysluplná pravidla byla dodržována, nikoli aby čekala, až budou porušena jakákoli z nich a pak za to rozdávala pokuty. To zavání jen snahou co nejjednodušeji nakrmit státní kasu, ničím jiným.

Nasazení prostředku, o kterém řidiči neví a povede je leda k tomu, aby příště místo silnice sledovali nebe, nepomůže opravdu ničemu. Tedy pokud pomineme onu státní kasu. Jelikož se nad politiky nehoupe Damoklův meč, opasky jsou utahovány stále více. A nikoliv pouze v Polsku, s drony počítají i policisté ve Velké Británii či v Austrálii.

Ilustrační foto: DJI Newsroom

