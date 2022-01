První dodaný hypersport Astonu s 1055koňovým V12 bez turba v akci vypadá i zní jako z jiného světa před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aston Martin

Dodáno bylo zatím jen 10 aut ze 150 plánovaných. Jeden z majitelů, prý ten úplně první, nyní vyrazil vyvětrat 1 155 koní na veřejné komunikace v okolí Mnichova.

V roce 2016 Aston Martin oznámil, že ve spolupráci s týmem Red Bull, který v té době sponzoroval, hodlá postavit něco jako monopost Formule 1 na značkách. Rodit se tak začal hypersport, který nejprve nesl označení Nebula, čímž bylo odkázáno nejen na obě společnosti, ale také na legendárního designéra Adriana Neweyho, který je jeho autorem. Posléze se ovšem novinka začala skrývat pod názvem AM-RB 001, než se Britové rozhodli v roce 2017 uctít jednu ze severských mýtických figur. Důvodem bylo i to, že Valkyrie plně spadala do tradic Astonu Martin, jehož velká část aut začíná právě písmenem „V“.

Loni v listopadu přitom automobilka odstartovala sériovou výrobu, do konce roku nicméně dodala pouze deset exemplářů. Tedy méně, než původně předpokládala, za čím pochopitelně stály potíže způsobené koronavirem a nedostatkem čipů, nikoli nezájem klientely. V tomto ohledu naopak musel Aston Martin zákazníky odhánět, neboť Valkyrie vznikne pouze ve 150 kusech. I z toho důvodu Britové již dopředu upozornili zákazníky, že kdo svůj exemplář prodá předčasně s vidinou výdělku, již nikdy nedostane příležitost ke koupi dalšího limitovaného Astonu Martin.

Tuto strategii uplatňují i ostatní automobilky, přičemž necháme jen na vás, zda jí fandíte či nikoli. Pro nás je v tuto chvíli podstatný onen start sériové výroby. Jeden ze zmíněných deseti kousků, prý ten úplně první sériově vyrobený, totiž vyrazil na veřejné silnice, načež byl minulý pátek 14. ledna nachytán poblíž Mnichova. Mezi běžnými auty vypadá jako z jiného světa, neboť výška jeho kabiny se pohybuje okolo pouhého metru (přesný údaj Aston Martin dosud nezveřejnil). Vše ostatní je ale uloženo ještě níže a navíc roztaženo co nejvíce do šířky. Do všeho pak ještě promlouvají otvory za předními koly.

Jakkoliv ale díky tomu Valkyrie vlastně nepůsobí až tak hezky, po stránce efektivity víceméně nemá konkurenci. Podobně je tomu i s hmotností 1 030 kg, která je nakonec nižší, než Britové původně počítali. Výkon přitom činí 1 155 koní a zodpovědný je za něj především nově vyvinutý atmosférický 6,5litrový dvanáctiválec. Právě jeho zvuk si můžete na novém videu vychutnat, byť je zřejmé, že majitel se držel poněkud zkrátka. S ohledem na chladné počasí a ještě studenější silnice se to ovšem dá pochopit, krátce po převzetí totiž nikdo nechce odepsat desítky milionů korun.

Na prvních třech snímcích můžete vidět vůbec první sériově vyrobený Aston Martin Valkyrie, na dalších pak jeho úžasný motor. Jak se zdá, právě vyobrazený zelený kousek byl nachytán na silnicích v okolí Mnichova. Foto: Aston Martin

Zdroj: Motor1

