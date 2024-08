Prý poslední spalovací Alfa Romeo předvedla svůj zvuk, jejích 629 koní přejde od piana k allegru v řádu sekund před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Současné plány italské automobilky berme s nadhledem, podle nás tak jako tak nebudou naplněny. Projev nové 33 Stradale ale za pozornost stojí a jen připomíná, proč dali spalovací verzi přednost téměř všichni.

Alfa Romeo je vnímána jako jeden z klenotů koncernu Stellantis. Jako taková tedy italská automobilka dál není na odstřel, i když její prodeje k tomu už nějaký čas vybízí. Stačí si koneckonců jen uvědomit, že za první letošní pololetí má značka v Evropě na kontě jen 23 502 registrací, tedy o 8,8 procenta méně než loni ve stejném období, které také za moc nestálo. Mimo starý kontinent se navíc skoro neprodává, Italové si tak nemohou spravit ani chuť v Číně či Spojených státech.

Snaha značky přejít jen na elektřinu je tak velmi riskantní, zvlášť když k tomu má dojít během pár let. Letos se totiž ukázala firemní bateriová prvotina, a sice SUV Junior, které bylo původně odhaleno pod názvem Milano. Příští rok má dorazit druhá generace modelů Giulia a Stelvio, u nichž se již se spalovacím pohonem vůbec nepočítá. Ostatně to má z nabídky Alfy Romeo vypadnout v roce 2027, poté se benzinové a dieselové jednotky mají stát minulostí.

Může se tedy zdát, že aktuální prodeje Italům ani neumožňují padnout hlouběji, ale to je omyl, nula je pořád daleko. A že přesně k ní mohou prodeje zamířit, ukazuje i osud modelu 33 Stradale, který nám nově předvedl svůj zvuk náležitě italským přechodem od piana k allegru během několika sekund. Co se o něj stará? Auto na videu níže disponuje třílitrovým šestiválcem se dvěma turby, který majitele zásobuje 629 koňmi a opravdu působivým soundtrackem.

A jak to souvisí s elektromobily? Inu, Alfa Romeo vyrobí jen 33 kusů tohoto modelu, u kterého dala zákazníkům na výběr, zda místo zmíněného benzinového motoru nechtějí čistě elektrický pohon, který je spojen s citelně vyšším výkonem (760 koní). Jak jsme ale už psali, jasná většina kupců, asi tři desítky z nich, zvolili zvučnější provedení. A jasně tím automobilce dali najevo, co od ní požadují především. Vzal si z toho mateřský koncern Stellantis něco? Podle nás ano, ale zatím to nedává najevo. To 33 Stradale se projevuje velmi zvučně. Tak si to užijte, dokud je čeho...

Novodobá Alfa 33 Stradale byla nabídnuta zákazníkům s elektrickým i spalovacím pohonem. Takřka všichni zájemci sáhli po druhém zmíněném, hrajte překvapené. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Prokopec

