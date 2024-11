Prý poslední spalovací Alfa Romeo se předvedla při akceleraci na 333 km/h, je to ještě smutnější podívaná, než by vás napadlo před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Že se na údajně poslední auto svého druhu od tak slavné značky nepůjde dívat bez vlhnoucích očí, jistě nepřekvapí, tohle je ale smutná podívaná hned dvakrát. Nejde totiž ve výsledku o nic, co by dokázalo ohromit.

„Plameny se změní v prach, milenci se stanou přáteli, proč všechny dobré věci musí skončit?” zpívá jedna kanadská zpěvačka ve své slavné písni. Podobně lze hovořit i o zamýšleném přechodu některých automobilových značek jen na elektrický pohon. Obzvlášť absurdní je tento záměr v případě Alfy Romeo, relativně konzervativní italské značky dlouhodobě spjaté s emocemi, které elektrický pohon ve své současné podobě jednoduše nedokáže vyvolat. I kdybychom si ale mysleli cokoli, značka by v tomto případě měla následovat přání klientů, což jednoznačně nedělá.

Ukazuje to i osud modelu 33 Stradale, který má být vůbec poslední novou spalovací Alfou v historii značky - přijít už mají jen elektrické modely jako nástupci typů Giulia, Stelvio a dalších. A jak to vlastně ukazuje? Inu, Alfa Romeo vyrobí jen 33 kusů tohoto modelu, u kterého dala zákazníkům na výběr, zda místo zmíněného benzinového motoru nechtějí čistě elektrický pohon, který je spojen s citelně vyšším výkonem (760 koní). Téměř všichni zákazníci, asi tři desítky z nich, si ale vybrali spalovací pohon, poměr tedy bude někde poblíž bilance 90:10 v jeho prospěch. Vzala si z toho Alfa nebo mateřský Stellantis něco? Samozřejmě ne, budoucnost je přece elektrická, že?

Na 33 Stradale tak lze snadno pohlížet se slzou oku, tedy pokud Italové naplní své plány. Upřímně řečeno o tom pochybujeme, ale to dnes nechme stranou, neboť máme jednu z prvních možností podívat se na tuto specialitu v ostré akci. I když je dávno vyprodaná, Alfa Romeo ji pochopitelně dál používá jako součást marketingu, a tak se nově rozhodla ukázat nebo spíš nalákat na video, na kterém ukáže, jak se rozjede na svou maximální rychlost (333 km/h) na okruhu v Nardó.

To zní lákavě, výsledek vám ale nakonec nejspíš přivodí jen další pláč. I když auto disponuje třílitrovým šestiválcem se dvěma turby, který zadní kola zásobuje 629 koňmi, zvukový projev vozu je docela mdlý. A video celkově postrádá jiskru. Může to být způsobem zachycení, může to být střihem, ale může to být také prostě tím, že vyrobit opravdu zvučné auto v době současných hlukových regulací je už nemožné. To je skutečně ještě smutnější závěr - některé věci už si zjevně ani nemusíte přát, neboť splnit je tak, aby vás výsledek opravdu nadchl, může být zhola nemožné. Ale podívejte se na to sami...

Novodobá Alfa 33 Stradale byla nabídnuta zákazníkům s elektrickým i spalovacím pohonem. Takřka všichni zájemci sáhli po druhém zmíněném, což nepřekvapí, projev auta v ostré akci ale překvapit může. A nebude to v dobrém. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Miler

