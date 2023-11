Řidič ujížděl policii s těžkým kamionem, 35 hlídkových aut ho marně nahánělo přes 2 hodiny před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Scania

Těžký tahač s návěsem opravdu nepůsobí jako ideální auto pro honičky s policií, jenže o co méně je rychlé, o to víc je nezastavitelné. Desítky policistů se o tom přesvědčily ve scéně nikoli nepodobné té z filmové série Taxi.

Když si zkusíte představit ideální auto na ujetí před policií, co to asi bude? Chce to něco velmi výkonného a rychlého, ale také relativně malého, nenápadného a univerzálního. Takového žluté Lamborghini bude slušná střela, ale každý policista v zemi vás pozná na kilometr a první díra v silnici vás připraví o půl karoserie. Chce to něco jako menší šedý sedan nebo hatchback s pohonem všech kol a ne úplně nízkou stavbou, nabízí se i některá ostrá SUV. Audi RS3, BMW M3 xDrive, možná něco jako Mercedes GLA od AMG? Nezní to jako rány mimo.

Dobře, to jsou fantazie, ale co takhle kamion? To opravdu nezní jako vhodný vůz pro podobné příležitosti - je pomalý, ohromný, nepřehlédnutelný... To je všechno pravda, ale také je pro policii standardními prostředky nezastavitelný. Přesně o tom se muži zákona přesvědčili, když se pokusili zastavit vzpouzejícího se Johna Lubowskiho (Big Lubowski? Ale bez legrace, on tak i trochu vypadá...) z Ormond Beach kde jinde než na Floridě.

Zprvu si s ním chtěli jen promluvit kvůli podivnému pohybu po silnici, on to ale jednoznačně odmítl. A jeho neochota zastavit vedla postupně k víc jak dvouhodinové „honičce” přes řadu amerických okrsků, při které 51letý profík neměl problém se ani otočit, když narazil na kolonu, nebo jet v protisměru, když jinudy nevedla cesta. Policisté mu opakovaně propíchli gumy zastavovacími pásy, některé i prostřelili, museli ale do pomyslného Goliáše hodně dlouho bušit, než jej přiměli kapitulovat. Je skoro zázrak, že při celé akci nebyl nikdo zraněn a je trochu komické, že za kamionem jelo až 35 hlídek v momentě, kdy jej sledoval i vrtulník. Trochu to připomíná situaci, kdy všichni poldové v Paříži honili Daniela ve filmu Taxi - co asi zmůže 35 aut místo 5?

Proč Big Lubowski po dekády trvající kariéře profesionální řidiče takto reagoval, není jasné, leccos ale naznačují obvinění proti němu vznesená. Mezi patři i držení metamfetaminu, ten byl zřejmě tím, co tu skutečně řídilo jeho truck. Inu, řídit bude lepší s čistou hlavou.

Pokusit se ujet policii v kamionu vypadá na krátký proces, ale zkuste si zastavit takové monstrum? Ilustrační foto: Scania

Zdroj: Fox26Houston

Petr Miler

