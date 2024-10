Rusové se k novému Bugatti nedostanou, a tak si motor V16 postavili sami z toho, z čeho mohou. Je to dvoutakt včera | Petr Prokopec

A je to vážně šílený unikát, který by snad nikoho jiného na světě nenapadlo stvořit. Ostatně jsme si už snad i zvykli na to, že Rusové jsou schopni přijít s kreacemi, které zvedají obočí zbytku světa. Ani tentokrát nezklamali.

Když na počátku léta Bugatti odhalilo nový Tourbillon, pozornost publika se stočila hlavně k jeho motoru. Automobilka z Molsheimu totiž nepřešla na elektrický pohon, jak řada lidí očekávala po jejím sloučení s chorvatským Rimacem. Místo toho přišla s novým 8,3litrovým vidlicovým šestnáctiválcem s atmosférickým plněním, za jehož vývojem stojí Cosworth. Až ten doplnila třemi elektromotory, celkově tak Tourbillon nabízí 1 800 koní, přičemž spalovací ústrojí je zodpovědné za tisícovku z nich.

Prvním produkčním vozem, který šestnáctiválcové ústrojí použil, byl Cadillac z roku 1930 pojmenovaný prozaicky V-16. Jakkoli ale tento model vydržel ve výrobě 11 let, celkově vzniklo jen 4 076 kusů, přičemž většina jich byla vyrobena hned v úvodních měsících. Poté svět zachvátila Velká hospodářská krize, která zasáhla i bohaté lidi. Vedla pak ostatně i ke krachu značky Marmon Motor Car, která taktéž přišla s šestnáctiválcovým vozem. Vyrobila jich ale jen 400.

Éra šestnáctiválců tím ale v podstatě skončila, i proto je Tourbillon tak výjimečný. Do Ruska se ale kvůli sankcím nedostane, aspoň ne teď, a tak si tamní nadšenci z Garage 54 aspoň podobný motor postavili sami. A šli na to divoce jako obvykle - nakoupili hned 16 motorových pil, z nichž následně demontovala jejich dvoutaktový jednoválec. Každý z nich přitom posloužil jako základ zcela nového ústrojí namontovaného na nosník ve tvaru písmene „Y“.

Spojení šestnácti jednotek s jedinou hřídelí přitom kupodivu byla spíše než co jiného procházka růžovou zahradou, komplikace totiž přišly až poté. Rusové totiž museli vyřešit jak jejich harmonický chod při identických otáčkách, tak i dodávku vzduchu a paliva. Následně pak sáhli po klasickém čtyřstupňovém manuálu z letitého žigulíku, jenž by měl zajistit přesun výkonu na silnici. I před nemalý počet válců ale skříň bude namáhána méně než dříve.

Jedna pila totiž dává k dobru 3,8 koně, vynásobeno šestnácti jsme tak na 61 koních. Otázkou však je, zda je s nimi vůbec možné počítat, neboť třeba hřídel dostala tři ložiska (kromě krajních i prostřední). Nevyhnutelné tak budou třecí ztráty vyšší, dobrou zprávou by ale mohla být míra točivého momentu a snaha jednotek dostat se co nejrychleji do otáček, což koresponduje s jejich původním posláním. Na to další si ale budeme muset ještě chvíli počkat, na videu níže uvidíte výsledek dosavadního úsilí.

Tourbillon je teprve třetím produkčním vozem historie, který disponuje motorem V16, i proto je okolo jeho pohonné jednotky takový povyk. Rusové se 8,3litrovým agregátem nechali inspirovat ke stvoření vlastního šestnáctiválce, šli na to ale docela jinak. Foto: Bugatti

