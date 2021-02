Šéf vývoje ostrých Porsche ukázal své auto na denní ježdění, je to bijec v barvě konkurenční značky před 2 hodinami | Petr Miler

Foto: Andreas Preuninger, Porsche

Jen málokdy se stane, aby do pozice člověka odpovědného za vývoj aut pro nadšence usedl člověk, který je současně špičkovým technikem a nadšencem první kategorie. Andy Preuninger patří mezi takové.

I když se na chodu každé firmy podílí spousta lidí, bývá to nakonec pár jedinců, kteří mají vliv na to, kam míří, co nabízí a jak moc je s tím úspěšná. Troufneme si říci, že Audi by se nikdy nestalo vážným konkurentem BMW a Mercedesu, kdyby Ferdinand Piëch nemusel kvůli vnitřním pravidlům firmy opustit management jím spoluvlastněného Porsche a neusedl právě do čela čtyř kruhů. To on byl ztělesněním sloganu Vorsprung durch Technik a stěží by se našel někdo jiný, kdo by dokázal v hávu dříve průměrné značky tak dlouho tvrdohlavě nabízet výjimečná technická řešení, až ji ostatní začnou brát vážně.

Člověk ale nemusí být generální ředitel, aby ve firmě nechal nesmazatelný otisk. Dalším takovým člověk jen Andreas Preuninger zvaný Mr. GT. Je to muž, který usedl do křesla šéfa vývoje ostrých Porsche v roce 1999 a dodnes svou pozici neopustil. Auta značky řady GT nevymyslel, když ale tento post získal (mimochodem 8 let poté, co si první Porsche sám koupil), automobilka dělala jen trochu nemastnou neslanou první iteraci 911 GT3 generace 996, už její druhé provedení ale bylo jeho dílem. A bylo to na něm sakramentsky znát.

Od té doby vznikla spousta dalších gétéček a jedno je lepší než druhé. Preuninger ví přesně, co nadšenec kupující GT3 a spol. od auta čeká, protože je sám jedním z nich. Je to také velký bojovník za manuální převodovky a byl to on, kdo si nakonec prosadil jejich návrat do GT3 991 poté, co o ně přišla. Litovat automobilka nemusela - s ručním řazením se dnes prodává okolo 40 % těchto aut a v nové generaci, která bude s manuálem k mání rovnou, očekává automobilka ještě vyšší prodeje.

Právě tohle auto teď Andy Preuninger prohání jako vůz pro denní ježdění, protože kdo jiný by měl zkoumat, zda vývoj dosáhl svého cíle, než sám jeho šéf? Nechal si jej vyparádit podle svého gusta, a tak nejenže má ruční řazení, dostalo i vskutku neobvyklou barvu Azzuro Thetys Metallic z katalogu Lamborghini. Že by tím chtěl Preuninger naznačit, že koupí Porsche 911 GT3 lze nahradit i Lambo?

Kdo ví, na jeho současné auto se podívejte níže, je to vážně pěkný kousek. Trochu závidíme, ale komu jej přát více než člověku, který se stará, aby i v roce 2021 přežívalo něco jako sporťák s atmosféricky plněným čtyřlitrem a ručně řazenou převodovkou?

Současné Porsche Andyho Preuningera, šéfa vývoje firemních gétéček, vypadá v barvě Azzuro Thetys Metallic od Lamborghini zatraceně dobře, co myslíte? Foto: Andreas Preuninger, Porsche

