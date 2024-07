Škoda začala odhalovat své nové levné SUV osazené pouze spalovacími motory. V roce 2024, skutečně před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Opravdu jste si nespletli datum, je rok 2024 a toto je aktuální novinka české automobilky. Ale spletli jste si kontinent, Evropanům tento nový levný model k dispozici nebude. Jeho jméno může být znovu slušně bizarní.

Mladoboleslavská automobilka soustavně spojuje svou budoucnost jen s elektromobilitou. Její portfolio bateriových aut by tedy v roce 2026 mělo být již šestičlenné a o čtyři léta později se má starat o 70 procent veškerých prodejů značky. Tak tomu i může být, jen je otázkou, z jakého celkového počtu prodejů se oněch 70 procent bude počítat - 7 z 10 prodaných aut je také 70 procent. Tak zlé to asi nebude, ale že by šlo třeba o 700 tisíc z 1 milionu prodaných vozů? O tom si dovolíme vážně pochybovat.

Spalovací pohon prostě nabízí více za méně a na to lidi vždy budou slyšet. V Evropě škodovku ani tato stará pravda nezajímá, mimo starý kontinent ale ještě úplně neztratila kontakt s realitou. Chystá totiž SUV, které bude disponovat jen spalovacím pohonem. A co je podstatné, k mání by mělo být za opravdu lidovou cenu, jak ostatně u Škody dříve bylo obvyklé. Dorazit má příští rok, přičemž v prvém sledu chce oslovit zákazníky na indickém trhu. Ten se z pohledu značky jeví jako nemalá příležitost, proto si ostatně speciálně pro tamní klientelu připravila sedan Slavia a SUV Kushaq. Oba vozy sdílí nízkonákladovou platformu MQB A0-IN.

Chystaná novinka stane na stejných základech, nicméně ve srovnání s 4,22 metru dlouhou Škodou Kushaq bude na délku měřit méně než 4 metry. Důvodem je daňové zvýhodnění, které země pro takto velká auta nabízí. Nové SUV tak bude tím nejmenším vozem značky v celém jejím globálním portfoliu, neboť i taková Fabia má 4 108 milimetrů na délku. Co se pak názvu týče, zapadat by měl do stávající strategie, která počítá s písmeny „K“ a „Q“ na začátku a na konci.

Indické zastoupení značky se rozhodlo, že vozu umete cestu k srdcím místního publika. Lidé proto dostali možnost vybírat ze sedmi již zaregistrovaných názvů, mezi něž patří Kymaq, Kariq, KwlQ, Kylaq či Kyroq. První i poslední by u nás nejspíše zlidověly (kymák a kyborg), druhý by byl doma v USA (KwlQ z Wall Street?), nicméně ani jednoho se Škoda bát nemusí, neboť s exportem mimo Asii se nepočítá. U nás si tak musíme vystačit s 4 241 mm dlouhým SUV Kamiq startujícím na 479 900 korunách s motorem 1,0 a základní výbavou, děkujeme pěkně.

Mladoboleslavská značka zatím vypustila do světa první oficiální ilustrace chystaného nového levného SUV, které nabídne jen se spalovacími motory. Ale to víte, ne u nás, tady jsme mnohem dál. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

