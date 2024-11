Slavného hudebníka štve stav silnic tak moc, že se chce zbavit své sbírky nejlepších Ferrari včera | Petr Prokopec

/ Foto: Sir Rod Stewart, tiskové materiály

Lásku k autům italské značky chová už několik dekád a zjevně je tak velká, že s auty raději vůbec nebude jezdit, než aby je ničil ježděním po britských silnicích, které se svým stavem někdy nápadně podobají těm českým.

České silnice dlouhodobě nepatří k těm nejkvalitnějším, zejména pokud jde o komunikace nižší třídy. Pokud ale zrovna tu ve vašem okolí nedávno opravili, můžete si realitu na spoustě jiných míst připomenout sledováním účtu Roda Stewarta na Instagramu. Britský hudebník má totiž velký problém s kvalitou tamních silnic, zejména pak v okolí své rezidence v Harlow v hrabství Essex. Místní úřady s tím konfrontuje již dlouhá léta, ovšem bez výsledku, a to i přesto, že špatným povrchem nejsou ohrožena jen jeho auta, ale také záchranářské vozy. Na jaře 2022 pak již liknavost lokálních politiků dosáhla vrcholu, načež tehdy 77letý Stewart popadl lopatu a začal spolu s dobrovolníky silnice opravovat ve vlastní režii.

Jak asi tušíte, za tento čin se nedočkal děkovného dopisu. Místo toho mu úředníci začali vyhrožovat, že jej učiní zodpovědným za veškeré nehody, jaké se na dotčené silnici odehrají. Že jim daleko víc nahrával předchozí stav, k jehož opravě se neměli, asi netřeba dodávat. Nicméně pokud chcete hledat v jednání politiků a úředníků logiku, zkuste to raději na jiné planetě.

To nakonec nejspíš bude muset udělat i Stewart, i když ve svých 79 letech už to asi „doklepe” tady. A přizpůsobí se realitě jinak. I když mu totiž bylo po onom zoufalém činu přislíbeno, že dojde na položení nového povrchu, k ničemu reálně nedošlo dodnes. Silnice tak dál zdobí díry, které by byly hrozbou i pro menší traktor. Stewart má nicméně velmi ceněnou sbírku supersportů, hlavně pak těch s logem Ferrari, které dává dohromady už dekády. A planě ničit je nechce.

Nově ted zvažuje prodej své sbírky, jak alespoň na Instagramu naznačil. „Tahle ikonická italská auta jsem řídil od 70. let, přičemž je absolutně miluju a zbožňuju. Naneštěstí ale kvůli děrám na našich silnicích pro ně možná budu muset najít nového majitele,“ uvedl. Zda se tak přitom opravdu stane, nebo zda jde o snahu vyvinout větší tlak na úřady prostřednictvím veřejnosti, nevíme. Fanoušci mu ale rozhodně vyjadřují podporu.

Můžeme přitom už jen zmínit, že Stewart si mimo jiné loni pořídil LaFerrari, za které zaplatil přes 150 milionů korun. Na další nemalé peníze ho pak vyšla stavba garáže ve stylu fotbalového klubu Celtic, jehož je velkým fanouškem. Pokud by tedy svou sbírku opravdu rozpouštěl, byla by to jistě škoda. Na druhou stranu, v té chvíli by místní politici byli pod takovou palbou kritiky, že by dost možná šli dané díry vyasfaltovat sami...

Jedním z posledních aut, které si Stewart pořídil, je LaFerrari, za které zaplatil přes 150 milionů korun. I to ale ve finále může zamířit do světa. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Rod Stewart@Instagram

Petr Prokopec

