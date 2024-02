Srovnání dynamiky tří Ferrari s motory V6, V8 a V12 dopadl přesně podle síťového grafu, klání „v pravověrnosti” je ale úplně jiná píseň včera | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Jde ve všech případech o moderní modely, každý z nich je ale ukuchtěný podle docela jiného receptu. Po stránce dynamiky vítězí nepřekvapivě pohon všech kol a elektrická asistence, ale co v těchto autech zbylo z Ferrari?

Je to v těchto sférách trhu ne zcela obvyklý přístup, Ferrari ale v případě techniky svých aut nikdy nebylo příliš tradicionalistické. Ne snad, že by se nemělo čeho držet, i v dobách Enza Ferrariho ale nemělo problém vytáhnout jako s absolutní špičkou své nabídky s modelem F40, který místo tradičního motoru V12 bez turba vsadilo na dvakrát přeplňovaný osmiválec. Šlo prostě o výkon, o hmotnost, o rychlost, ne nutně o koncepci. Ani tak ale vozu nechyběl zajímavý zvukový projev.

V kontextu výše zmíněného tedy není divu, že Ferrari dnes nemá problém nabízet modely jako 296 GTB nebo SF90, které nejenže nemají atmosféricky plněný motor V12, ale k jednotkám V6 resp. V8 turbo přihazují ještě elektrický pohon, u SF90 dokonce takový, který pohání přední kola a vozu dopřává pohon 4x4. Z hlediska dynamiky jsou to schopné koncepce.

To je nakonec patrné i z posledního srovnání Mata Watsona z Carwow, který proti sobě postavil právě Ferrari 296 GTB a SF90. A k nim přibral ještě model 812 Superfast. Máme tu tedy hybridní přeplňovaný třílitrový šestiválec s 840 koňmi na zadních kolech, hybridní přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec plus dva elektromotory s 1 000 koní celkově na všech čtyřech kolech. A proti nim atmosféricky plněný 6,5 V12 s 800 koňmi na zadních kolech. Hmotnosti všech tří aut činí 1 470 kg, 1 570 kg a 1 744 kg, takže co se dá čekat po stránce dynamiky?

Tady vážně není co řešit, SF90 je o ligu výš než 296 GTB a to je o ligu výš než 812 Superfa(s)t. Výkon, koncepce, hmotnosti, to vše to naznačuje a souboje dopadnou přesně podle síťového grafu. Ale poslechněte si zvuk všech tří aut a sami se zeptejte, co vám přijde jako pravověrné Ferrari, navzdory zkraje zmíněnému. To jsou prostě dva vysavače a jedno Ferrari, zvukově je 812 v úplně jiné lize. A protože všechny tři vozy jsou rychlé jako čert tak či onak, dali bychom snad nejvíce přednost osmsetdvanáctce. Ale každému dle jeho gusta...

Sprint Ferrari 296 GTB... Foto: Ferrari



...proti modelu SF90... Foto: Ferrari



...a typu 812 Superfast je dynamicky „o ničem”, jinak dopadnout nemohl. Ale co zvuk? Foto: Ferrari

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

