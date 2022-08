Superkombík z dob výkonových válek Němců ukázal po 18 letech svou maximálku na Autobanu, bez omezovače před 4 hodinami | Petr Miler

Takto stará auta mohou být stále zajímavá, naprostá většina z nich ovšem není s to konkurovat moderní produkci dynamicky. Co ale když se jedná o vůz z dob, kdy s Němci trumfovali v tom, kdo nacpe pod kapoty rodinných aut absurdnější výkon?

Na začátku tohoto tisíciletí se naplno rozhořely výkonové války německých prémiových značek. Mezi léty 2003 a 2009 to bylo v případě modelů vyšší střední třídy jako na houpačce - nejprve přišlo Audi RS6 C5 s 450 koňmi, na což Mercedes reagoval svým E55 AMG s 476 kobylami. Audi chtělo zvýšit výkon RS6 na 500 koní, ale narazilo na limity převodovky a zůstalo na 450 kobylách.

Iniciativa tak přišla odjinud, když BMW v tomhle mariáši vytáhlo svou M5 F10 s 507 koňmi, ale to už Mercedes přepřahal na E63 AMG s 514 koňmi. Co na to Audi? Postavilo zcela nové auto, RS6 C6. A jeho kulové eso rozbilo bank s 572 koňmi. Tahle tahanice dávno skončila, současná iterace téhož auta má jen 33 koní navíc - trvat stále, muselo by dnes BMW M5 mít víc koní než Bugatti Veyron.

Současnost ale pro dnešek hoďme za hlavu a podívejme se do počátků oné slavné éry. Tehdy šlo všechna zmíněná auta koupit jako sedan i kombi - tak moc Němci nechtěli dát prostor jedni druhým. Platilo to také o zkraje zmíněném Mercedesu E55 AMG, který i s karoserií kombi disponoval stejnými 476 koňmi a přitom skýtal prostor až pro 1 930 litrů zavazadel. I s nimi pak dokázal uhánět stovkou za 4,8 sekundy a rozjet se na 250 km/h, pochopitelně elektronicky omezených.

Přesně tohle auto z roku 2004 se dostalo nejen do rukou, ale i do garáže jednoho z exekutorů dálničních testů z AutoTopNL. Je podle všeho ve velmi dobrém stavu, má najeto za 18 let jen 100 tisíc kilometrů a při měření výkonu dokonce vykázalo více než 500 koní. Tomuto vozu pak Holanďané sebrali omezovač a vyrazili zjistit, co dnes dokáže na Autobahnu.

Na výsledek se podívejte sami, kombinací dynamiky, nenucenosti a komfortu je to pořád úchvatné auto. Na dálnici se dotkne tachometrových 300 km/h, reálně jede asi 293 km/h a nezdá se, že by řidič musel dělat cokoli zvláštního, aby ho udržel na silnici. Na 18 let starý vůz obdivuhodné. Jakkoli se od té doby odehrál ve světě aut velký pokrok, tento stroj nic neztratil ze své relevance. Inu, od dob výkonových válek Němců se řešily spíše jiné věci, v této třídě aut rozhodně.

Mercedes-Benz E55 AMG Kombi vypadá pořád šik, 18 let byste mu asi nehádali. A po zhlédnutí jeho současné dynamiky na videu níže teprve ne. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

