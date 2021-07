SUV dosud neznámé značky ukázalo, co dovede v terénu, zvládá i 100% stoupání před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Rivian

Pohled na takto se pohybující vůz mate smysly, působí až trochu nepřirozeně. Není to nicméně první ani jediný sériově vyráběný automobil, který takovou věc dovede.

Přinejmenším svou rychlostí vynucená technická změna podstaty aut, tedy přechod na elektrický pohon, žene do tohoto oboru spoustu nových firem. Je to logické, postavit elektrický vůz je jednodušší a změn spojených s použitím jiného druhu pohonu je tolik, že i velcí harcovníci automobilového průmyslu začínají v mnoha ohledech od nuly. Tak proč se zrovna teď nezkusit vklínit mezi ně, ptají se někteří.

Jedním z nadějných nováčků je americký Rivian, donedávna zcela neznámá značka. Již v roce 2018 ukázala svůj první model R1T, tedy elektrický pick-up, který se už touto dobou měl vyrábět, zatím ale na spuštění sériové produkce čeká. V mnoha ohledech promyšlené auto skutečně má čím zaujmout, a tak firma v mezičase představila i odvozené SUV R1S.

Právě to dále prochází vývojem a šéf firmy RJ Scaringe ukázal záběry z jeho testování v okolí utažského Moabu. Se světlou výškou skoro 36 cm a pochopitelně pohonem všech kol to má být opravdu schopný off-road, i když s hmotností 2 650 kg nebude patřit k nelehčím. K ruce bude mít až 800 koní výkonu a se správným rozložením hmotnosti spoustou elektronických vychytávek má zvládnout až 100% stoupání.

To může vytvářet dojem jízdy po kolmé stěně, procentuální převýšení značí, že při změně pozice o 100 metrů v kolmém průmětu k zemi (tj. nikoli na stometrové dráze) auto překoná nadmořskou výšku v udávaných procentech. Dvacetiprocentní převýšení tedy značí překonaných 20 metrů nadmořské výšky při přesunu o 100 metrů rovnoběžně k povrchu země a to stoprocentní tedy znamená změnu nadmořské výšky o 100 metrů. Znamená tedy stoupání v uhlu 45 stupňů, i to ale působí v praxi velmi nepřirozeně.

Nevíme, jak přesný úhel má stoupání na záběrech RJ Scaringe, je ale patrné, že k 45 ° to daleko mít nebude. Hrátky s kamerou zmůžou hodně, už z faktu, že R1S při nájezdu škrtá o povrch, potvrzuje, že tohle je pořádný krpál. A auto jej zvládá se slušným nadhledem. Podívejte se na to sami níže, do výroby by se tento vůz měl dostat ještě letos za ceny od 70 tisíc USD, tedy asi 1,52 milionu Kč, aspoň v USA.

Rivian R1S vypadá spíše jako luxusní SUV, ve skutečnosti je to ale i velmi schopný off-road, jak ukáže video níže. Ilustrační foto: Rivian

Zdroj: RJ Scaringe@Twitter

Petr Miler