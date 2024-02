Švýcarská policie zabavila vzácné Pagani za 170 milionů Kč, je to auto přímo zakladatele a šéfa italské značky před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pagani Automobili

Některý z nadšených automobilistů zas jednou zapomněl na základní pravidlo ježdění s autem po Evropě a nevyhnul se Švýcarsku. Co přesně to pro něj bude znamenat, ukáže až čas, jedno je ale jisté už teď. Vzácnou Huayru Codalunga Horaci Paganiho má teď v moci tamní policie.

V kruzích automobilových nadšenců se stalo součástí dobrého tónu vyhýbat se při cestách Evropou několika zemím. A jednou z nich je Švýcarsko. Je to sice hezké místo plné zajímavých horských silnic, nevraživost místních ke komukoli, zejména pak cizincům, kteří se svými vozy či pohybem po silnici vymykají stádnímu chování, je ale zcela mimořádná. Nejde ani tak o to, že jde o jednu z mála evropských zemí, kde vás za dopravní přestupky klidně i zavřou, stačí se chovat v podstatě normálně a můžete mít problémy.

Zažil jsem to na vlastní kůži, zažili to i někteří mí kolegové. Vyloženě pohrdavý přístup některých tamních policistů, kteří nemají problém záměrně si „plést” Českou republiku s Ukrajinou a důkladně zkoumat vaše zázemí jen proto, že podle nich jedete neadekvátním autem nebo jste si dovolili bliknout dálkovými na řidiče, který minuty bezdůvodně okupoval levý pruh dálnice, je velmi nepříjemný. Všechno najednou může být problém, pokud někdo chce, aby to byl problém.

Co přesně vedlo k zastavení vzácné verze Pagani Huayra s názvem Codalunga, nevíme, na videu níže ale vidíme, jak vůz zadržují tamní policisté. Autor videa, kterému se policisté pokusili natáčení zakázat, i místní jen spekulují o tom, zda problém byl v kontroverzním pojetí přední registrační značky (na to bychom sázeli), nepoužití sněhových řetězů, přílišné hlučnosti, popř. v tom (a to je také náš horký favorit, samozřejmě s notnou dávkou sarkasmu), že řidič jel o 1 km/h rychleji, než v daném místě měl.

Buď jak buď vidíme, že je vůz odvážen za doprovodu policejní Toyoty Corolla. Nejvíc pikantní nakonec na celé věci ale je, že toto konkrétní auto v ceně asi 7,3 milionu dolarů (přes 170 milionů Kč) vlastní osobně Horacio Pagani, zakladatel a šéf automobilky, která ho vyrobila. Vím to bezpečně, to auto znám, odpovídá specifikace i některé viditelné zvláštnosti typu žlutá nálepka na čelním skle. Pagani jej používá jako prezentační vůz, takže jej pravidelně půjčuje známým, zákazníkům, médiím a za volantem ani tentokrát neseděl. Ale jeho auto to je, a tak i jeho jistě zajímá, v čem byl problém a co s ním Švýcaři budou dál dělat. Na odpovědi na tyto otázky si ale musíme ještě počkat.

Snad i právě toto Pagani Huayra Codalunga použité kdysi pro pořizování oficiálních fotek bylo zadrženo švýcarskou policií. Proč? To je otázkou, nečekejme ale nic drastického, auto samotné bude už vzhledem k osobě jeho majitele v pořádku. Foto: Pagani Automobili

Zdroj: TheTFJJ@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.