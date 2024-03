Tesla Cybertruck mohutně skóruje při dopravních nehodách, ostatní auta se od ní odráží jako kuličky v pinballu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Zachycené následky skutečných nehod potvrzují mimořádnou tuhost mnohatunového monstra s neprůstřelnou karoserií. Pro Cybertruck je to jistě ctnost, nejde ale o minci s jednou stranou. Co ocení lidé v jeho kabině, to může být problém pro všechny okolo.

Kolik Cybertrucků už Tesel předala lidem? To je otázka, na kterou zatím nelze jasně odpovědět, neboť oddělení automobilky odpovědné za kontakt s veřejností bylo dávno zrušeno a oficiální čísla za první letošní kvartál zatím nejsou k dispozici. Vyházet tedy můžeme pouze ze známých faktů. Tím stěžejním je skutečnost, že Tesla měla úvodní sérii Founders Edition limitovat na tisíc kusů. A zatím se nezdá, že by je již stihla všechny vyrobit. Stejně jako se nedá předpokládat, že by v brzké době došlo k výraznějšímu navýšení odbytu, Elon Musk už dříve prohlásil, že s masovější výrobou máme počítat až od příštího roku.

Přes tak malý počet aut na silnici se nicméně Cybertruck objevil už v několika nehodách. O některých už jsme psali, na sociálních sítích se nyní hodně mluví o té, ke které došlo v Tampě na Floridě. Elektrický pick-up se tam srazil s Nissanem Sentra, pro který kontakt znamenal zjevně konečnou. Z dostupných záběrů je vidět příď sešrotovaná za hranici opravitelnosti. Naštěstí je vidět také neporušená kabina a pootevřené dveře u spolujezdce, posádka obou aut měla od nehody odkráčet po svých. Ta v Nissanu ale musela být daleko víc otřesená.

Dle svědků byla příčinou nehody jízda na červenou. Kdo přesně je na vině, nebylo upřesněno, to ale dnes není podstatné. Klíčové jsou následky pro samotný Cybertruck, který dostal ránu z boku, což je pro vůz obvykle hodně zničující. Tady se ale nezdá, že by rána způsobila jakkoli větší poškození. Jistě, drobných „poranění” bude slušná řádka, vidíme odloupnuté plastové lemy blatníků, stejně jako prahovou lištu, hýbnout se musely i dveře. Nic z toho ale nevypadá dramaticky a vše bude nejspíš opravitelné.

Nissan se tak Cybertrucku odrazil pomalu jako kulička v pinballu, i když nehoda zjevně neproběhla v nízké rychlosti. Pick-up Tesly tak díky neprůstřelné ocelové karoserii skutečně připomíná tank, který projede všude a vším, což ale není meč s jedním ostřím. Pro posádku tohoto auta je to pochopitelně dobře, pro všechny ostatní ale může absence deformačních zón znamenat problém.

Cybertruck by nejspíše dokázal projet i domem, jeho tuhost je vskutku mimořádná, navíc je těžký a vysoký. Pozitivní je to ale jen pro jeho posádku, to je i z nové nehody zřejmé. Foto: Tesla

Cybertruck obliterated this Sentra. My gosh! More images in the RT below! https://t.co/46Iyu1e4pd pic.twitter.com/xRGf0FXDMo — Greggertruck (@greggertruck) March 25, 2024

Zdroje: Mario Luigi@X, Greggertruck@X

Petr Prokopec

