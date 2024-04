Tesla nakonec propouští i v Evropě, 300 lidí může čekat, že je v pondělí už nepustí do práce včera | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Zdálo se, že se Tesla přes velké globální propouštění nebude chtít dostat do křížku s německými zákony a zvyklostmi, nakonec ale našla cestu, jak citelně zredukovat počet pracujících i v továrně u Berlína.

Jsme příznivci svobodného trhu, takže nám nevoní ani rigidní evropské zákony týkající se trhu práce. Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem by měl být smluvním vztahem jako každý jiný, do kterého stát nezasahuje tisícem regulací, jež mají za následek akorát narušování rovnováhy a extrémní nepružnost celého pracovního trhu. Ve výsledku se starají o to, že obrací hru - potenciálně silnější a potenciálně zneužitelnou pozice zaměstnavatele přetváří ve fakticky silnější a fakticky také často zneužívanou pozici zaměstnance. V čem je to lepší?

Fakt, že nejsme pro složité vyhazovy, roční odstupná a tisíc dalších instrumentů činících přizpůsobení stavu zaměstnanců aktuální ekonomické realitě komplikované, ale neznamená, že jsme pro nekorektní zacházení se zaměstnanci. Toho se tento týden zřetelně dopustila Tesla, když dala padáka asi 14 tisícům lidí na celém světě, z nichž část se to dozvěděla tak, že jim v pondělí přestaly fungovat vstupní karty. Týkalo se to hlavně Američanů a Číňanů, v článku jsme ale uváděli, že evropský závod v Německu je toho ušetřen právě kvůli velmi neflexibilním německým pravidlům pro zacházení se zaměstnanci. Nyní se ale zdá, nyní se na něco podobného mohou „těšit” i lidé pracující v továrně Tesly nedaleko Berlína.

Oznámila to sama Tesla s tím, že se rozloučí s 300 stovkami lidí, kteří pro ni pracují bez stálého angažmá. Půjde tedy nejspíš o tzv. agenturní zaměstnance, ty ve zkušební lhůtě, lidi pracující na dobu určitou apod. To je jediná cesta, jak v Německu „poslat lidi domů” a neudělat z toho příliš drahý či image poškozující špás. Jestli to dotyčným firma protentokrát řekne předem, nebo také až v pondělí poznají, že jim na vrátnici v Grünheide už nefunguje karta, uvidíme až příští týden.

Dodejme, že v této fabrice pracuje okolo 12 tisíc lidí, propuštěno jich tedy bude asi 2,5 procenta, nikoli 10 procent jako v jiných zemích. Automobilka tím bojuje s neuspokojivými prodeji a rostoucími skladovými zásobami ve snaze nedostat se zpět do červených čísel, ve kterých byla naposledy v roce 2020.

Továrna Tesly v Grünheide bude propouštění ušetřena více než jiné fabriky firmy, ani jí se ale nevyhne. 300 lidí, kterých je možné se relativně beztrestně zbavit, společnost opustí. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.