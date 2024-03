Tesla poprvé rozjela velkou reklamní kampaň na sociálních sítích, jejím kvartálním prodejům teče do bot

Nejznámější výrobce elektroaut má zjevně též problémy s odbytem, a proto přikročil k pro něj bezprecedentnímu kroku. Docela normální reklamní kampani „vysílané” na sociálních sítích.

Od chvíle, kdy řada automobilek bez opory v čemkoli udržitelném oznámila, že budoucnost patří pouze elektrickým vozům, poukazujeme na problémy s tím spojené. Bateriový pohon totiž nedokáže vyhovět všem, ba právě naopak většinu publika odrazuje vysokými cenami či nízkou využitelností danou limity současných baterií. Bylo tak vlastně jen otázkou času, než se poměrně úzká cílová skupina nasytí. K tomu začalo docházet již loni, letos je ovšem „lámání chleba“ ještě patrnější.

Pro zavedené značky to pochopitelně s ohledem na mnohamiliardové investice představuje nemalý problém, na druhou stranu se však pořád mohou spoléhat na spalovací část svého portfolia. Tesla oproti tomu v případě nezájmu nemá víceméně nic, prodeje elektromobilů jsou tak pro ni stěžejní. Nejen kvůli penězům od zákazníků, ale také s ohledem na eko-kredity, jejichž prostřednictvím značka může zkasírovat konkurenci. A proto Elon Musk zavelel k dlouho odmítanému kroku, tedy k inzerci.

Paradoxem přitom je, že šéf Tesly či vesmírné agentury SpaceX nepřesouvá peníze z jedné kapsy do druhé. Místo aby zadal reklamu své sociální síti X (dříve Twitter), inzeruje na Facebooku, Instagramu, TikToku či YouTube. Tedy alespoň jsme na X žádnou reklamu neviděli, klíčovým se zdá být „instáč“ se svými dvěma miliardami uživatelů.

Nejde o jedinou zajímavost, další se skrývá v samotné reklamě. Tesla se totiž snaží lákat publikum na Model Y, tedy na nejlépe prodávaný vůz loňského roku. Ovšem i ten zjevně již přestává oslovovat davy, a to navzdory faktu, že zákazníci v Americe si mohou odečíst plný federální kredit ve výši 7 500 USD (asi 176 tisíc Kč). Po jeho odpočtu přitom elektrické SUV startuje na 36 490 USD (cca 855 tisíc Kč), což nezní špatně, ale i to je pro „nekonečný” úspěch zjevně málo.

Dodejme, že Tesla podle analytiků citovaných WSJ, očekává svůj nejhorší prodejní kvartál od roku 2022, proto má také dělat tolik pro to, aby se prodeje zvedly. Jak moc uspěje, poznáme až podle jejího reportu za první čtvrtletí, který zveřejní začátkem dubna.

BREAKING: Tesla has officially started paid advertisements on Instagram for the first time.



Instagram has over 2 billion monthly active users, or ~25% of the global population. pic.twitter.com/j0z1oCfqNP