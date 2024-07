Teslu Cybertruck v přímém klání porazil 28 let starý spalovací sporťák, stačilo místo na rovině soutěžit na oválu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Cybertruck jistě není autem stvořeným pro podobná klání. Tesla i majitelé ale s oblibou ukazují ve sprintech jeho rychlost, kdy díky vysokému výkonu dokáže zastřít svou hmotnost a proporce. Přidejte dvě zatáčky a všechno je jinak.

Pravidelně ohrnujeme nos nad rostoucí hmotností a velikostí moderních aut. Jít o nějakou přiměřenou oběť tomu, že dostáváme vozy soustavně prostornější a bezpečnější, dalo by se to snad i snášet, změny vnitřních dimenzí moderních aut ale absolutně nekorespondují s tím, o kolik větší jsou jejich vnitřní rozměry. A byť se v tomto směru ani v oblasti pasivní bezpečnosti pokrok nezastavil, obojí absolutně nekoresponduje s ohromným nárůstem průměrné hmotnosti nových aut během pár jednotek let.

Ten je primárně dílem technicky nesmyslných pohonů, které jsou těžké kvůli často i vícero typům současně použitých motorů a fyzicky velkým, ovšem kapacitně mizerným bateriím, a také kvůli šetření na nesprávných místech. Auta mohou být lehčí, musela by ale používat dražší materiály, pro jejichž nasazení není prostor, když automobilky musí investovat peníze do zmíněných nesmyslných pohonů a spousty dalších nařízených trhem nevyžádaných řešení, za která lidé přirozeně nechtějí platit. Konkrétních projevů tohoto stavu bychom našli hodně, ale jeden za všechny - nové 2,5tunové BMW M5 je absurdita non plus ultra.

Nastalý stav působí obzvlášť nesmyslně v momentě, kdy se všichni ohání vysokou provozní efektivitou, které vysoká hmotnost a velké fyzické rozměry nejdou na ruku ani trochu. Nevítané je ale obojí i z hlediska jízdního projevu. Velké a těžké auto může být rychlé v přímce, když bude mí 5 000 koní, může být i tím nejrychlejším vůbec. Ale k čemu vám to je v první zatáčce? K ničemu, takové vozy se stávají těžkopádnými, obtížně ovladatelnými a ve výsledku pomalými, jak v extrému ukazuje jedno improvizované klání na videu níže.

Označili bychom ho za nesmyslné, kdyby sama Tesla - a její fanoušci a zákazníci s ní - nezdůrazňovali její rychlost i ve srovnání s vozy jako Porsche 911. V přímce to funguje, jakkoli zjevně ne tak, jak nám Tesla předvedla, ale kdykoli jindy? Na videu níže můžete vidět, jak v USA srovnali dynamiku obou aut na krátkém oválu, což není vyloženě okruh - na takové trati jsou dvě zatáčky a dvě rovinky, víc nic.

Na rovinkách je Cybertruck rychlejší, ale ony dvě zatáčky stačí k tomu, aby byl těsně pokořen druhým vozem, a to přesto, že Tesla měla výhodnější startovní pozici uvnitř zatáčky. Kým? Jít o onu moderní 911, asi se nikdo nepodiví, ale tohle je 28 let stará, prý sériová Corvette generace C4. Tolik k „výhodám” moderních „lehkých” elektrických aut... Podívejte se na to sami.

Cybertruck Tesly opravdu není tak rychlý, jako ho automobilka prezentuje, zvlášť ne jindy než při akceleraci v přímém směru. Foto: Tesla



Porážka na pouhém oválu od takto staré Corvette je docela zdrcující. Foto: Chevrolet

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

